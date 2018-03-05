Судей по весне считают. Проходит судьбоносный съезд служителей Фемиды

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Съезду судей предстоит решить целый ряд вопросов, которые определят жизнь судебной системы на несколько лет вперед. Так, делегатам предстоит выбрать 1 члена ВККС по квоте съезда судей, 4 членов Высшего совета правосудия и избрать новый состав Совета судей Украины в составе 33 членов. На съезде судьи поговорят о состоянии правосудия в условиях судебной реформы. А также проведут выборы. Пока съезд проходит без скандалов.

Проблемы и достижения

Делегатами ХV Съезда судей избраны 308 судей. Председатель Высшего совета правосудия (ВСП) Игорь Бенедисюк на открытии заявил, что давление на суды и судей, в том числе и со стороны органов власти, продолжается. Об этом свидетельствует статистика обращений судей в ВСП из более 400 таких обращений. В то же время он отметил существенную проблему с кадрами и то, что ВСП в первую очередь нужны профессионалы. Кроме этого, Бенедисюк говорил о необходимости срочно создать службу судебной охраны, которая должна стать, по сути, правоохранительным органом.

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская в с своем выступлении подчеркнула, что нужно вернуть суду доверие людей, которого сегодня нет, что появилась положительная тенденция, когда органы власти уже не обжалуют каждое решение суда. По ее словам,15 февраля ВС вынесено первое решение по образцовому делу, касающемуся пересчета пенсий десяткам тысяч сотрудников МВД. Это решение позволит сформировать единую практику по делам соответствующей категории.

Читайте также: В судебной системе Украины кадровый коллапс — адвокат

Но, кроме отчетов о работе, проблем, судей ждет непростой задание – выбрать лучших из кандидатов в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей Украины, а так же избрать Совет судей Украина, вот, где могут быть сломаны мечи Фемиды.

Обжалованию не подлежит

"Съезд судей крайне важен для судебной ветви власти, для ее независимости. Нужно укомплектовать Высший совет правосудия, к тому же, они могут обозвать тех, кого они избрали, но кто оказался не соответствующий занимаемому посту. Кроме этого, нужно доукомплектовать Высшую квалификационную комиссию судей и прочие суды. Это очень важные вопросы. Но вопрос в том, хватит ли у судей воли и смелости сказать нет указаниям с Банковой или же мы они дальше будет плыть по течению и мы будем наблюдать за тем, как они будут творить правосудие по указке", — комментирует РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Sud.ua В Киеве начал работу ХV съезд судей

Насколько объективно пройдет голосование за кандидатов в судьи, будет понятно после того, кого изберут. Главное, чтобы съезд прошел без провокаций, отмечает юрист.

"В практике уже было, что съезд судей срывали и их решения ни к чему не приводили. Сегодня в законодательстве существует запрет обжалования решения съезда судей, потому судьи должны показать, как нужно проводить выборы. Я слышал, что грантоеды пытаются влиять на судей и очень бы хотели в составе высших судов своих кандидатов, которые будут дальше разваливать судейскую систему", — подчеркивает Ростислав Кравец.

Как отмечает адвокат, среди кандидатов на должности в ВККС и ВСП есть достойные кандидатуры, но как поступят судьи, придется судить по окончанию. И тем интереснее наблюдать за этим процессом, потому что результаты съезда судей в суде оспорить нельзя.