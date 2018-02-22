В Украине известная судья отказалась от своей должности

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия 22 февраля удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию судьи Харьковского окружного административного суда Людмилы Волковой, сообщает sud.ua.

По информации СМИ, Людмила Волкова решила заняться юридической практикой в частной сфере.

Людмила Волкова была назначена судьей Харьковского окружного административного суда 13 мая 2009 года. 31 января 2017-го Высший совет правосудия рекомендовал назначить судью бессрочно. 3 апреля 2017 года Людмила Волкова Указом Президента избрана судьей бессрочно.

Широкую известность судья приобрела в 2015 году, когда XIII Съезд судей избрал ее членом Совета судей Украины по квоте местных административных судов. Как член ССУ, судья была организатором и участником многих публичных мероприятий и круглых столов, на которых обсуждались проблемы судебной власти, вопросы применения судебной практики, рассматривались пути взаимодействия общества, СМИ и представителей судебной власти.

Людмила Волкова была одной из наиболее активных судей в Украине и открытой для СМИ.

Ранее глава МВД Арсен Аваков инициировал прекращение охраны судов подразделениями Национальной полиции и Нацгвардии. В частности, министр раскритиковал решение Шевченковского райсуда Киева, который отпустил из-под стражи активиста Александра Федорченко, которого подозревают в нанесении огнестрельного ранения полицейскому во время беспорядков в Соломенском суде. Аваков также добавил, что обратился к главе правительства Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание Кабмина.