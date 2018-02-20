Судья: МВД охраняет не судей, а граждан, которые пришли за правосудием

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что Нацполиция и Нацгвардия продолжат обеспечивать охрану судов. Во всяком случае, пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 19 февраля, вечером пресс-службой МВД Украины. Однако, МВД призывает уполномоченные органы как можно скорее создать специальную независимую службу охраны судов.

Читайте также: "Правые" легко могут устроить ночь длинных ножей — Золотарев

Тем временем Высший совет правосудия обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в давлении на судебную власть. Такое решение было принято на заседании, которое касалось угрозы министра снять охрану с судов. Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк заявил, что отказ МВД охранять суды в первую очередь несет угрозу гражданам, которые имеют право на судебную защиту, и безопасность которых гарантирует государство.

Напомним, что конфликт главы МВД Арсена Авакова и судебных органов связан с решением, которое было вынесено 17 февраля. Судья Шевченковского суда отпустила на поруки народных депутатов мужчину, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда.

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался член совета судей, председатель комитета по вопросам коммуникации совета судов Украины, судья Львовского окружного административного суда Александр Сасевич.

(текст публикуется на языке оригинала)

В Вищій раді правосуддя заявили, що заява Авакова є тиском на суд. Чи дійсно це можна так розцінити?

— Почнемо з того, що згадаємо функції Вищої ради правосуддя. Це дійсно орган, визначений конституцією, і основна його функція — якраз-таки забезпечення незалежної діяльності судів та суддів. Тому, я думаю, що виносячи таке рішення, вони спиралися на відповідне звернення голови Шевченківського суду і на фактичні обставини, які передували цьому зверненню. На мій погляд, тут, мабуть, не потрібно на сьогодні говорити про цей конфлікт. Давайте все ж таки згадаємо трагічні події, які мали місце чотири роки. І, я думаю, в пам'ять в першу чергу про загиблих на Майдані доречно було б просто помовчати всім політикам, всім політичним силам, всім державним діячам. І в першу чергу для себе планку поставити і першочерговим завданням зміцнення держави. Тобто не вчиняти вислови, будь-які інші дії, які би розхитували саму державу зсередини. Це було б правильно.

А що змінить можливе скасування охорони судів?

— Дійсно в законі про судоустрій і статус суддів України передбачено створення судової охорони. Це спеціальний підрозділ, який повинен забезпечувати безпеку в судах. Раніше такі функції здійснювали підрозділи МВС «Грифон». Це дійсно буде правильно і я думаю, що перспектива у цього підрозділу є. Але знову ж таки це воєнізований підрозділ, відповідно, і процедура створення цього підрозділу, підбір кадрів, його керівництва, є трошки тривалим у процедурі.

Це і спеціальні перевірки, і так далі. Рада суддів на своїх засіданнях вже два рази розглядала звітування керівництва державної судової адміністрації з приводу тривалості створення служби судової охорони. Тому що ми, судді, так само розцінюємо, що у функції МВС не входить охорона судів, ми це розуміємо. Але давайте згадаємо, яка мета охорони судів — безпека людей, які приходять за захистом в наші суди.

А щодо охорони матеріалів справ?

— Я думаю, що ми шукали б додаткові шляхи, можливості забезпечити збереження судових справ. Не секрет, що в минулому і позаминулому році у нас була взагалі критична ситуація з охороною судів. І до виходу цієї постанови Кабміну у нас було більше половини судів, які взагалі не охоронялися, або охорона здійснювалася власними силами в суді. Тому, я думаю, що Кабмін, прийнявши таку постанову, врахував цю небезпеку, яку несе в собі відсутність охорони в судах. І таким чином встановив охорону судів або силами НГУ, або Нацполіції, щоб забезпечити в першу чергу безпеку людей, і в другу — забезпечити безпеку тих матеріалів, які знаходяться в судах.

Аваков також звинуватив представників судової влади в тому, що нібито затягується створення спеціальної служби охорони судів. Хоча бюджетне фінансування на це нібито виділяється. Що вам про це відомо?

— Я можу лише припускати, що свідоме затягування навряд чи є. І я вірю в те, що такого немає. Але повторююсь, що об'єктивні причини створення цієї служби, а саме підбір, спеціальні перевірки — це процес, який оминути неможливо. Тому що це воєнізована структура. Навіть працівників поліції готували мінімум три місяці, при тому, що був створений апарат і все інше. Це з нуля створюється структура. Це справа не одного дня.

Щодо рішення, яке стало приводом для такої гучної заяви Авакова. Суд все ж таки відпустив на поруки нардепів чоловіка, який підозрюється в тому, що стріляв по правоохоронцю 15 лютого. Наскільки правосудним було таке рішення?

— З приводу рішення, яке виніс мій колега, я можу єдине сказати, що кодекс суддівської етики забороняє коментувати судові рішення. Але з іншого боку, судом підготовлено прес-реліз, який можна побачити на сторінці суду в Facebook, і його поширили, в тому числі і в Facebook, інші користувачі. Тому, я думаю, що не потрібно нагнітати цю ситуацію. Повірте, на сьогодні, я глибоко переконаний, більшість суддів все ж таки керуються законом, враховують всі обставини, і перш ніж давати оцінку тому чи іншому рішенню, треба спочатку з ним хоча б ознайомитися.

Якби ви розглядали таку справу, які аргументи захисту могли б вас переконати відпустити таку людину на поруки?

— Я самого рішення не читав, але прочитав у одного з дописувачів, що постріл відбувався не в працівника правоохоронного органу, а був постріл з необережності. Якщо це був постріл з необережності, це зовсім інші кваліфікаційні вимоги. Коли людина стріляла в пташку, а там поряд з пташкою людина була, то це не є вбивство людини, а це є постріл з необережності. Я думаю, що суддя який виносив рішення, керувався тими доказами, які були в матеріалах справи, це одна сторона. Друга сторона, наскільки я знаю, буде подаватися апеляційне оскарження даного рішення і я думаю, що апеляційний суд врахує і всі обставини самого рішення, і доводи сторін, які оскаржують дане рішення. Треба почекати і перейти з емоційних настроїв розгляду цього питання на правові, і дати можливість апеляційному суду підвести риску під цим рішенням.

Ранее юрист Transparency International Ukraine Максим Костецкий заявлял, что Аваков давит на суды, под видом защиты своих подопечных.

А директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков отметил, что лишив суды охраны, власть заложит бомбу под судебную реформу.