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    Уволена судья, принимавшая решения об аресте активистов Евромайдана

    (обновлено: )14415
    Высший совет правосудия уточнил, что дисциплинарное производство в отношении судьи Подольского райсуда Киева Натальи Негановой "осуществлено согласно предусмотренной действующим законодательством Украины процедуре".
    Столкновения на Майдане Незалежности 20.02.2014
    Associated Press Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия уволил судью Подольского районного суда Киева Наталью Неганову из-за ее решений об аресте активиста Евромайдана в конце 2013 — начале 2014 годов, сообщает пресс-служба ВСП.

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    По данным Совета, 26 декабря 2017 года в отношении судьи было внесено представление о ее увольнении.

    Причина — "установленные факты нарушения закона, допущенные судьей при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении гражданина, который участвовал в массовых акциях протеста, имевших место в период с ноября 2013 по февраль 2014 года".

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    "Дисциплинарное производство в отношении судьи Негановой Н.В. осуществлено согласно предусмотренной действующим законодательством Украины процедуре", — говорится в заявлении ВСП.

    Напомним, 16 января Высший совет правосудия уволил судью Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу из-за арестов активистов Евромайдана.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления тогдашнего правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом ожесточенных столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. 

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    Ответственность за смерти людей во время массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве в январе-феврале 2014 года возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. 

    По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2500 человек, 104 — погибли.

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