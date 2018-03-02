КСУ займется депутатской неприкосновенностью

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук заявляет, что КСУ уже может начать рассматривать вопрос о депутатской неприкосновенности. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

"Относительно депутатской неприкосновенности уже много выводов КСУ… Мы еще не рассматривали этот вопрос, надо было принять регламент. Регламент приняли 22 февраля. Поэтому мы уже можем приступить к формированию коллегии и рассматривать этот вопрос", — сказал он.

Парламент Украины на заседании в октябре 2017 года направил президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года на экспертизу в Конституционный суд. Президент Украины Петр Порошенко в своем законопроекте предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

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Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

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Принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности является одним из требований участников митинга у Рады.