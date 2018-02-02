Луценко добивается снятия неприкосновенности с депутата от "Оппоблока"

Фото 112.ua

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины внесет в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина, заявил в пятницу генпрокурор Юрий Луценко.

В июне 2017 года Луценко уже анонсировал снятие неприкосновенности с Бакулина.

"На данном этапе также запланировано представление в Верховную Раду с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина", – заявил Луценко на брифинге.

Он уточнил, что представление внесет в Раду на следующей неделе, когда парламент возобновит свою работу.

Подозрения связаны с делом о закупке буровых вышек для "Нафтогаза Украины", который Бакулин возглавлял в 2010-2014 годах. В марте 2014 года Бакулина задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, а позднее Печерский суд Киева отпустил его под залог в 10 миллионов гривен.

В день задержания Бакулина министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил причины ареста: "В рамках расследования коррупционных схем в газовой отрасли, сотрудниками МВД сегодня задержан глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Евгений Бакулин. Только по трем расследуемым Следственным управлением МВД эпизодам действия преступной группы, сумма ущерба государству оценивается в сумму около 4 миллиардов долларов США".

Читайте также: DW: Луценко, портрет политического генпрокурора в интернете

Осенью 2014 года состоялись парламентские выборы, на которых Бакулин был избран в Раду по мажоритарному округу №106. Входит во фракцию "Оппозиционный блок".