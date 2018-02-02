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    Политика

    Луценко добивается снятия неприкосновенности с депутата от "Оппоблока"

    (обновлено: )18001
    Генеральный прокурор анонсировал внесение в украинский парламент представления на снятие неприкосновенности с Евгения Бакулина. Бакулин уже находился под арестом в 2014 году, однако был выпущен под залог.
    Евгений Бакулин
    Фото 112.ua

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины внесет в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина, заявил в пятницу генпрокурор Юрий Луценко.

    Брифинг генпрокурора Луценко по поводу закупки вышек Черноморнефтегаза. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    Брифинг генпрокурора Луценко по поводу закупки вышек "Черноморнефтегаза"

    В июне 2017 года Луценко уже анонсировал снятие неприкосновенности с Бакулина.

    "На данном этапе также запланировано представление в Верховную Раду с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина", – заявил Луценко на брифинге.

    Он уточнил, что представление внесет в Раду на следующей неделе, когда парламент возобновит свою работу.

    Подозрения связаны с делом о закупке буровых вышек для "Нафтогаза Украины", который Бакулин возглавлял в 2010-2014 годах. В марте 2014 года Бакулина задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, а позднее Печерский суд Киева отпустил его под залог в 10 миллионов гривен.

    В день задержания Бакулина министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил причины ареста: "В рамках расследования коррупционных схем в газовой отрасли, сотрудниками МВД сегодня задержан глава правления НАК "Нефтегаз Украины" Евгений Бакулин. Только по трем расследуемым Следственным управлением МВД эпизодам действия преступной группы, сумма ущерба государству оценивается в сумму около 4 миллиардов долларов США".

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    Осенью 2014 года состоялись парламентские выборы, на которых Бакулин был избран в Раду по мажоритарному округу №106. Входит во фракцию "Оппозиционный блок".

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