Депутатская неприкосновенность: украинские реалии и опыт Запада

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко в попытке переиграть оппонентов внес в парламент законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. К слову, данный вопрос является одним из требований участников массовых акций протеста, которые уже успели окрестить "третьим Майданом".

В законопроекте предлагается внести изменения в Конституцию, исключив из статьи 80 гарантирование народным избранникам неприкосновенности. В случае принятия предложения президента, этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года, то есть для Рады следующего, 9-го созыва.

Вместе с тем, в парламент уже ранее был подан рядом депутатов документ о снятии депутаткой неприкосновенности, однако ни один из существующих законопроектов не рассматривался профильным комитетом.

Об истории отмены депутатской неприкосновенности, а также депутатском иммунитете в Европе — в обзоре РИА Новости Украина.

Украинские реалии

Популярная у электората "песня" отмены депутатского иммунитета "играет" у украинских политиков не первый десяток лет.

Так, в 2000 году Леонид Кучма, занимавший пост президент, инициировал всеукраинский референдум по поводу реформирования системы государственного управления. 89% избирателей поддержали ограничение депутатской неприкосновенности, однако никаких правовых последствий консультативное волеизъявление не имело. В те годы неприкосновенность с депутатов снимали только в крайних и резонансных случаях.

В парламент же практически каждой каденции вносятся законопроекты по отмене депутатского иммунитета, однако на практике ни один созыв Рады неприкосновенность народных избранников так и не отменил. На пути к решению вопроса в 2006 году президент Виктор Ющенко лишил иммунитета депутатов местных советов, верхи же остались при своем статусе.

Никаких сдвигов по данной теме не было и в годы президентства Виктора Януковича, который также заявлял о необходимости отмены депутатской неприкосновенности. Вместе с этим при Януковиче депутаты лишались неприкосновенности через лишение мандата решением Высшего административного суда.

Не обошел столь популярный в обществе вопрос аннулирования иммунитета парламентариев и Петр Порошенко, который уже не первый год рассуждает о необходимости лишить нардепов неприкосновенности. В 2015 году парламент в первом чтении проголосовал президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности и ограничении судейской. Документ был одобрен Конституционным судом, однако депутаты так и не приступили к его рассмотрению в Верховной Раде. Венецианская комиссия выступила против президентской инициативы.

Мировой опыт и Европа

На сегодняшний день в Украине депутатская неприкосновенность распространяется на все сферы правонарушений, на личную и служебную собственность, на весь период каденции, а снятие возможно только после соответствующего решения регламентного комитета и, затем, большинства народных депутатов.

Вместе с тем, на сегодняшний день в мире и современных европейских странах правовых моделей депутатской неприкосновенности великое множество, однако зачастую европейская неприкосновенность парламентариев скромнее их украинских коллег. Понятие же депутатского иммунитета в Европе подразумевает не полный иммунитет, а лишь право заниматься политической деятельностью, и не освобождает от ответственности в случае нарушения законов страны.

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В Германии общее регулирование вопроса иммунитета осуществляется Конституцией и регламентом Бундестага, однако депутаты каждого нового созыва принимают свое общее решение о порядке рассмотрения незаконных действий депутатов. Арестовать парламентария возможно только с согласия Бундестага, однако если его задержали при совершении преступления или в течение следующего дня, то его можно арестовать без какого-либо согласия. Ежегодно депутатскую неприкосновенность теряют в среднем пять–шесть депутатов Бундестага.

В Великобритании члены парламента не могут быть арестованы или судимы на протяжении всего мандата.

Парламентарии Польши, Австрии, Болгарии и Венгрии, даже если они задержаны на месте преступления, могут быть привлечены к уголовной ответственности только с согласия парламента.

В Бельгии, США, Ирландии, Норвегии, Филиппинах депутаты защищены от ареста и уголовного преследования лишь на время парламентской сессии. По конституции Бельгии, ни одного члена той или иной палаты не могут преследовать или арестовать за уголовное деяние иначе, чем по разрешению палаты, в состав которой он входит, — но только в течение сессии. Таким образом, во время каникул депутатской неприкосновенности у избранников нет.

В Ирландии, Норвегии и США депутата нельзя арестовать по пути в парламент или в его помещении; в Венгрии, Австралии, Новой Зеландии, США во время заседания члены парламента не могут быть вызваны в суд.

В США также неприкосновенность конгрессменов не действует в случае преступления или акта коррупции. Американские народные избранники могут находиться под следствием, им могут выдвигать обвинения, их могут судить.

В Ирландии за такие преступления как госизмена, уголовное преступление, нарушение общественного порядка, можно осуждать без согласия парламента.

Во Франции и Бельгии для допроса, обыска и конфискации не требуется предварительное согласие парламента. Также неприкосновенность снимается в случае, когда депутат был задержан во время совершения преступления.

В Австрии нарушения, которые четко не относятся к политической деятельности члена парламента, исключены из поля неприкосновенности. В целом в стране депутаты пользуются иммунитетом только на срок сессии и в течение 40 дней до и после нее.

В Дании, Греции, Израиле, Италии и Турции иммунитет действует весь период мандата.

В Латвии депутат может лишиться депутатского статуса совсем за пренебрежение своими обязанностями.

В Румынии парламентарии не могут попасть под уголовное преследование за коррупцию.

В целом в странах Европейского Союза парламент ответственен за снятие неприкосновенности, исключением является Кипр.

В Германии, Венгрии и Швеции представление на снятие неприкосновенности делает прокурор, в Испании — председатель Верховного суда, а в Румынии — глава Минюста. Обычно вопрос разрешается большинством голосов в парламенте, однако в Польше необходимо абсолютное большинство, а в Швеции — 5/6 от числа голосовавших.

К слову, в Аргентине и Индонезии депутат не может ни при каких обстоятельствах быть лишен неприкосновенности.

По материалам открытых источников интернет