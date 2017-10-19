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    Рада направила законопроект об отмене неприкосновенности на экспертизу

    (обновлено: )25

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Парламент Украины на заседании в четверг направил президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года на экспертизу в Конституционный суд (КС).

    Такое решение поддержали 336 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Президент Украины Петр Порошенко в своем законопроекте предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

    Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

    Принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности является одним из требований участников митинга у Рады.

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