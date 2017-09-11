Из-за Саакашвили некоторые депутаты могут потерять неприкосновенность - юрист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Михаил Саакашвили накануне прорвался через украинскую границу и поехал на ужин к мэру Львова. Эту акцию он анонсировал заранее. В пресс-службе МВД заявили, что во время инцидента с прорывом 11 бойцов Нацполиции и пять работников Госпогранслужбы получили травмы. Также в ведомстве сообщили, что сведения по факту прорыва границы внесены в единый реестр досудебных расследований: как известно, после нескольких неудачных попыток опальный политик смог пересечь границу только в Шегинях, после чего, поддерживаемый сторонниками, он отправился во Львов.

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Чего ожидать Саакашвили и его единомышленникам, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал юрист, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ростислав Кравец

Что может грозить Саакашвили и его сторонникам за такой прорыв границы?

— Фактически, на сегодняшний момент, за такие действия предусмотрена ответственность исключительно в административном кодексе. То есть, есть четкая статья, которая предусматривает ответственность за незаконное пересечение границы или попытку незаконного пересечения границы. Но здесь тоже надо отметить, что ответственность по этой статье не распространяется на тех лиц, которые возвращаются в Украину, или стали жертвами преступлений, или просят политического убежища, или будут в дальнейшем признаны в Украине беженцами, и подали соответствующие заявления о соответствующей защите от Украины. Поэтому даже с большим прицелом на все эти обстоятельства, которые произошли, Саакашвили может избежать и в принципе даже административной ответственности.

А если будет все-таки установка наказать его максимально, какая предусмотрена административная ответственность?

— Это именно "переправлення осіб", это для тех лиц, которые переправляют.

То есть, для депутатов, которые были вместе с Саакашвили?

— В принципе, да. Но опять же, конечно, если будет установка, можно Саакашвили обвинять даже в посягательстве на территориальную целостность Украины, потому что в статье 110 УК Украины предусмотрена ответственность за умышленные действия относительно повала конституционного строя, изменения власти, а те заявления, которые он делал на границе и делает сейчас, в принципе, именно так и могут трактоваться действующей властью. Если действующая власть в подобных вещах обвиняет студентов, которые размещают соответствующие статьи в социальных сетях, то я не вижу никаких проблем действующей власти обвинить Саакашвили чуть ли не в госизмене, или в том, что он претендует на изменение государственного строя в Украине.

А для депутатов, которые были вместе с Саакашвили, чем это грозит? Есть теперь повод у ГПУ подавать представление на снятие с них депутатской неприкосновенности?

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ростислав Кравец

— Да, конечно. Есть целый перечень оснований для подачи соответствующих обращений в ВРУ от генпрокурора. Но я думаю, что в ближайшее время мы подобных обращений не увидим, так как у нас в принципе ГПУ в большей степени выполняет какие-то заказы, нежели пытается соблюдать законодательство и контролировать исполнение законодательства Украины.

У нас же Госпогранслужба находится в подчинении МВД?

— Нет, это отдельная организация, которая сама по себе действует отдельно.

Но на сайте Госпогранслужбы говорится, что её деятельность координируется как раз через министра внутренних дел.

— На сегодняшний день она может координироваться не только через министра внутренних дел, но и через другие службы. Но на сегодняшний день таким образом это построено, что действительно она координируется министром внутренних дел.

В экспертных кругах бытует мнение, что политики и олигархи, которые встречались с Саакашвили после его изгнания из Украины, приложат все усилия, чтобы понизить рейтинг Петра Порошенко. В частности, Юлия Тимошенко понимает, что Саакашвили в рейтинговом плане не конкурент для нее, потому поддерживая его, она подчеркивает, что все оппозиционные силы ориентируются на нее.