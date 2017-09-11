Прорыв Саакашвили. Спецкор о роли пограничников

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Михаил Саакашвили прорвался через украинскую границу и поехал на ужин к меру Львова. Эту акцию он анонсировал заранее. В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщают, что во время инцидента с прорывом 11 бойцов Национальной полиции и пять работников Госпогранслужбы получили травмы. Также в ведомстве сообщили, что сведения по факту прорыва границы внесены в единый реестр досудебных расследований.

Сначала Саакашвили собирался пересекать границу на автобусе в пункте пропуска "Краковец", но после планы изменились и грузинский политик сел в поезд "Интерсити", который направлялся в Киев в польском Перемышле. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится человек без права въезда на территорию Украины. Просидев в вагоне несколько часов, Саакашвили пересел на автобус и отправился в пункт пропуска "Краковец". Перейти границу ему удалось лишь в Шегинях.

Подробнее о возвращении Саакашвили в Украину сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы во Львовской области Михаил Драпак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як саме стався прорив?

— Прорив стався так, як всі ми могли бачити в відео, зі стріму, це було просто бажання натовпу прорватися до Саакашвілі. Натовп певний час стримували прикордонники, і зрештою, я думаю, що вони не переступили якусь межу, тому все ж таки люди прорвалися до нього.

Застосування сили було?

— Це було на рівні, скажімо, тиску. Я не готовий конкретно говорити про якісь випадки конкретного насильства, цілеспрямованого, можливо у штовханині загальній це могло статися.

Олег Слободян повідомляв, що прикордонники не відкривали вогонь саме тому, що був відповідний наказ. Що говорять на місці? Від кого цей наказ надійшов? Взагалі якось це коментують?

— Поки що Держприкордонслужба уникає якихось коментарів, взагалі з будь-якого приводу. Є багато інформації вже після того, навіть, що траплялося, що відбувалося на пункті пропуску, вже після того як всі поїхали. Ймовірно ми сьогодні будемо бачити якісь рішення вже після цього. Конкретно що стосується наказу не стріляти, теж від кого конкретно пішов цей наказ, я не знаю. Але факт є факт — ніхто не стріляв.

Після того, як все ж таки Саакашвілі вдалося потрапити на територію України, він поїхав вже до Львова і зустрічався з Андрієм Садовим. Що взагалі вони робили?

— Саакашвілі щодо подальших планів не став відповідати. Він сказав, що він дотримується свого першочергового плану, тобто потрапити на територію України, віддати паспорт і взяти участь в суді про порушення закону, щодо позбавлення громадянства. Тому такий є його план подальший. Він уникнув вчора відповіді. Сказав в такому плані, що я приїхав до Львова на каву до свого друга Андрія Садового. Це те, що я хотів.

А хто з нардепів був разом з Саакашвілі у Львові? І хто разом з ним зустрічався з Садовим?

— Дмитро Добродомов також був, Юлія Тимошенко, Сергій Власенко. Це ті, кого можна було помітити безпосередньо з політиків біля Саакашвілі та Садового.

Люди, які були з Саакашвілі на кордоні, а потім з ним поїхали до Львову. Де вони зараз?

— Частина з них поїхала. Частина розселилася у Львові. Тобто табору якогось у Львові немає. Власне, прогулянка Саакашвілі з прихильниками центральною частиною Львову відбувалася досить довго, але я також не готовий говорити, що сталося потім. Тому що це дійсно скидалося певно на каву, скажімо так, Садового з Саакашвілі. Це прогулянка була після чашки кави.

В экспертных кругах бытует мнение, что политики и олигархи, которые встречались с Саакашвили после его изгнания из Украины, приложат все усилия, чтобы понизить рейтинг Петра Порошенко. В частности, Тимошенко понимает, что Саакашвили в рейтинговом плане не конкурент для нее, потому поддерживая его, она подчеркивает, что все оппозиционные силы ориентируются на нее.