Саакашвили объединит всех недовольных Порошенко - Золотарев

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может объединить те политические силы, которые недовольны президентом Украины Петром Порошенко, однако высока вероятность того, что политики перессорятся, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

"Что касается "краковецкой четверки" (Саакашвили, Юлия Тимошенко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой), то высокая вероятность того, что они перессорятся. Задача президента — усугубить и ускорить этот процесс. Президент также в состоянии перетушить их поодиночке. Падение своего персонального рейтинга он компенсировал концентрацией силовых, властных полномочий. Если они не перессорятся, они могут стать той точкой, вокруг которой станут собираться недовольные Порошенко и его режимом", — сказал Золотарев в понедельник.

По его мнению, в такое объединение, помимо партии "Батькивщина" и "Самопомич", могут войти другие политические фигуры, критикующие Порошенко, в том числе внефракционные депутаты Рады. Однако эксперт исключил, что к Саакашвили присоединятся "Оппозиционный блок" и "Радикальная партия".

Ситуация вокруг Саакашвили в Украине закончится нескоро, потому что стороны противостояния еще не имеют четкого видения своих действий, считает Золотарев. "Вряд ли у него есть ясная политическая перспектива в Украине, поскольку Саакашвили четко проявил себя как ударный инструмент и разрушитель. От его талантов получит профит Тимошенко и тот же олигарх — ред.) Игорь Коломойский", — добавил он.

В понедельник на пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что не нарушил закон, и будет отстаивать в суде свое гражданство Украины. При этом он заявил, что полиция при обыске "украла его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.