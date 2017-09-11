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    Вместе с Саакашвили в Украину незаконно прорвались около 40 человек - МВД

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (428)

    (обновлено: )13620
    Как сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, около 40 человек незаконно пересекли польско-украинскую границу в группе людей, которая сопровождала Михаила Саакашвили.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Около 40 человек, в том числе несколько иностранных граждан, в воскресенье незаконно пересекли польско-украинскую границу в группе людей, которая сопровождала экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили при возвращении на Украину, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

    "Группа людей организовала прорыв государственной границы, в толпе проведя порядка 40 людей через госграницу, в том числе несколько иностранцев", — сказал Аваков на брифинге в понедельник, который транслировали украинские телеканалы.

    Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

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    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
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