Вместе с Саакашвили в Украину незаконно прорвались около 40 человек - МВД

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Около 40 человек, в том числе несколько иностранных граждан, в воскресенье незаконно пересекли польско-украинскую границу в группе людей, которая сопровождала экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили при возвращении на Украину, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Группа людей организовала прорыв государственной границы, в толпе проведя порядка 40 людей через госграницу, в том числе несколько иностранцев", — сказал Аваков на брифинге в понедельник, который транслировали украинские телеканалы.

Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.