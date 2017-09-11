Золотарев: случай с Саакашвили доказал, что у нас мерзавцы сменили негодяев

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Михаил Саакашвили снова направляется в Краковец. В Перемышле он заявил, что добираться до этого пункта пропуска на украинско-польской границе будет автобусом. Ранее сообщалось, что сторонники третьего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА передислоцировались и уже ждали его на железнодорожной станции "Мостиська —2", куда должен был прибыть поезд из Перемышля. В то же время, простояв более трех часов, поезд так и не тронулся.

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В "Укрзализныце" заявили, что подобная ситуация сложилась, потому что человек, который не имеет законных оснований для въезда в Украину, отказался покинуть этот поезд. Депутаты, которые сопровождают Саакашвили, заявили, что готовят заявления в полицию Польши, Генеральную прокуратуру Украины и обращение к спикеру украинского парламента Андрей Парубий.

Теперь все снова едут в Краковец. Есть сообщения, что автобус с Саакашвили движется к пункту пропуска Шегини.

Историю с пересечением границы Украины Михаилом Саакашвили прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Андрей Золотарев.

Что это за шоу и кому оно нужно?

— Собственно, действительно информационный ажиотаж вокруг событий вокруг Саакашвили действительно беспрецедентный. Давно уже не было такого события, на котором было сфокусировано такое внимание, и собственно событие, которое претендует на то, чтобы войти в политический тур. Я не буду голословным, просто Саакашвили по итогам последнего месяца вошел в тройку наиболее упоминаемых украинских политиков, и, как бы там ни было, можно спорить законно ли ему дали украинское гражданство, но фактом его лишения Администрация президента создала себе колоссальные проблемы. И теперь, что бы она не делала, положение становится от этого только хуже. У меня масса вопросов к Саакашвили как к политику, но в данной ситуации власть пробивает дно, что называется, демонстрируя, что похоже мерзавцы сменили негодяев. Поскольку есть, скажем так, определенные правила политики. Власть готова идти во все тяжкие, дабы не пустить Саакашвили в страну, хотя чего уж там, можно было элементарно поступить, пустив Саакашвили, дав ему возможность обжаловать в суде лишение его гражданства, но мы видим вот такой дешевый цирк. Через это событие мы видим и целый ряд политиков, которые бросились на подмогу Саакашвили, и начиная с Юлии Тимошенко, Валентина Наливайченко, можно долго перечислять. Есть такая украинская присказка: гуртом і батька бити легше. И вот в этой ситуации как раз Саакашвили может оказаться той фигурой, вокруг которой сгруппируется оппозиция президенту. И все, что сейчас происходит, может как раз оказаться крайним драйвером, который запустит крайне неприятные для Порошенко процессы. И может случиться так, чтобы увидели его достаточно уверенное выступление в ВР, которое фактически зафиксировало, дало понять, что он ратует в компании по переизбранию на второй срок, но, знаете как, Аннушка разлила масло.

JANEK SKARZYNSKI / AFP Михаил Саакашвили 10 сентября 2017

Фактически заложниками этих политических разборок стали обычные люди, пассажиры. Как проанализируете заявление "Укрзализныци" и вообще всю ситуацию с поездом?

— Я уже сказал то, что это, как говорится, власть пробивает этим, что называется, днище. В подобного рода ситуациях интересы простых украинцев — это последнее, с чем считаются. Увы, в очередной раз получили доказательство этому.

Долго ли продлится такая ситуация, при которой Саакашвили будет двигаться от одного пункта пропуска в другой?

— Я не занимаю сторону противников Саакашвили и я не его сторонник. Вот здесь я просто фиксирую то, что власть пускается во все тяжкие, дабы не пустить Саакашвили, в том числе, используя — раньше были "титушки", а сейчас, очевидно, "петушки" появились. Используют полицию, останавливают в Польше поезд, но, простите, это за гранью добра и зла.

Как эта история воспринимается за пределами Украины?

— Безусловно, это показывает как раз, что мерзавцы сменили негодяев. Очевидно, эти события станут яркой иллюстрацией этого факта. И репутационные потери и внутри страны, и за ее пределами, наибольшие репутационные потери понесет власть. Может быть, там кто-то будет смеяться, в сетях много шутят, но прежде всего колоссальные репутационные потери, подчеркиваю, понесет власть и Украина.

strana.ua Михаил Саакашвили на границе с Украиной

Есть ли у Саакашвили хотя бы маленький шанс остаться политиком в Украине и построить политическую карьеру?

— Честно говоря, я бы до сих пор испытывал бы очень большой скепсис относительно перспектив Саакашвили. Я прекрасно помню о том, что созидательные задачи, то, что приписывалось ему грузинское чудо. Саакашвили показал себя как очень мощный разрушительный инструмент, и действительно и Порошенко его использовал и против Игоря Коломойского, и против Арсения Яценюка. Здесь как раз он может оказаться в роли тарана. Но я сомневаюсь, что у него будет какая-то светлая политическая перспектива в Украине. Но его не бросят, скажем так, те, кто его патронирует, те же в США. Обратите внимание, что ему на подмогу кинулись те политики, которые в последнее время активно пытались навести мосты с Белым Домом — наши антикоррупционеры профессиональные, реформаторы, экс-глава СБУ, о котором мы все уже давно и позабыли. Но он напомнил о себе, и Тимошенко, которая как раз общались возле туалета с Дональдом Трампом. На самом деле, у Тимошенко было общение с Трампом, которое выходило за рамки обычного формата, и это было нечто большее, нежели такая мимолетная встреча. Поэтому за Саакашвили можно не беспокоиться. У него есть кому его защитить и поддержать в этой ситуации. Нас уже один раз развели на теме борьбы со злом, с режимом. Оказалось, что все-таки вокруг нас больше серого, и понятно, что технология, то есть мы за все хорошее, против всего плохого. Она по-прежнему срабатывает, эта банальная политическая технология, старая, как мир. Поэтому тут ко всему надо подходить критически и с трезвым умом.

В экспертных кругах бытует мнение, что политики и олигархи, которые встречались с Саакашвили после его изгнания из Украины, приложат все усилия, чтобы понизить рейтинг Петра Порошенко. В частности, Тимошенко понимает, что Саакашвили в рейтинговом плане не конкурент для нее, потому поддерживая его, она подчеркивает, что все оппозиционные силы ориентируются на нее. А первоочередной целью Игоря Коломойского будет сотрудничество с Саакашвили, поскольку он приложит все усилия, чтобы Порошенко не прошел на второй срок.