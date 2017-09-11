Что будет дальше с Саакашвили: три основные версии

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в воскресенье вечером прошел из Польши на территорию Украины в окружении сторонников через пункт пропуска "Шегини". В государственной Погранслужбе Украины назвали это незаконными действиями.

По данным министерства внутренних дел, несколько бойцов Национальной полиции Украины и пограничной службы получили телесные повреждения во время драки на КПП.

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Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

Может быть "договорняк"

Политический эксперт Николай Спиридонов в комментарии РИА Новости Украина спрогнозировал три наиболее вероятные версии развития событий вокруг Саакашвили.

"Первая – что его все-таки арестуют, потому что есть как бы определенный удар по имиджу страны. Потому что его обещали не допустить, допустили, были явные нарушения.

Второй вариант – что как-то легализуют его проход через границу задним числом. Обращались к нему, что вернитесь и пройдите через границу так, как надо. … Как-то задним числом ему разрешат, скажут, что все в порядке, что он так и должен пребывать на территории Украины.

И третий вариант – что его долгое время будут ловить и наказывать, не разрешать ему пребывание. И просто долгое время за ним будут анекдотически охотиться, пытаться его поймать, но не поймают", – рассказал эксперт.

В то же время Спиридонов допускает, что борьба вокруг Саакашвили может быть элементом "договорняка" между экс-президентом Грузии и украинскими властями.

"Допускаю, потому что Саакашвили же не арестован, насколько мы видим. Что стоило все-таки, если бы был приказ той же полиции арестовать, то его достаточно спокойно можно было бы арестовать. Но поскольку он не арестован, поскольку ездит по стране, во Львове был, соответственно, есть вероятность, что его умышленно раскручивают", – заявил политолог.