Ренат Кузьмин: убийство Тимаева не раскроют, а Саакашвили... не накажут

РИА Новости Украина

Экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили, пересекшему в воскресенье с группой своих сторонников украинскую госграницу без прохождения погранконтроля, можно не бояться угроз прокуратуры и МВД, всё это — "блеф". Точно так же не будет, скорее всего, раскрыто убийство в центре Киева Тимура Махаури (Али Тимаева), как не раскрыты до сих пор другие резонансные убийства и покушения. Причина — катастрофический непрофессионализм руководителей правоохранительных органов, заявил бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Михаил Саакашвили при поддержке сторонников и ряда народных депутатов прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.

Однако Ренат Кузьмин воспринимает все эти угрозы скептически. По его словам, экс-губернатору Одесской области после перехода им границы следует знать, что "заявление генпрокуратуры, как и заявление государственной пограничной службы, о том, что Саакашвили будет привлечен к уголовной ответственности за незаконный переход границы – это блеф".

"Уголовный кодекс Украины не предусматривает уголовной ответственности за незаконный переход границы еще с 2004 года", — пояснил юрист.

Кроме того, "статья 332 УК Украины предусматривает уголовную ответственность лишь за незаконную переправку лиц через государственную границу, т.е. субъектами этого преступления могут быть исключительно так называемые "торговцы людьми", которые перевозят "живой товар" в контейнерах или багажниках собственных автомобилей, но уж никак не их жертвы".

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А статья 348 УК Украины, которой прокуроры и пограничники пугают Саакашвили, по словам Кузьмина, "предусматривает уголовную ответственность только за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Другими словами, по этой статье можно привлечь за убийство или покушение на убийство пограничника".

"Все эти слезы и сопли вперемежку с пустыми угрозами на ФБ-страницах генпрокурора и госпогранслужбы – свидетельство вопиющей некомпетентности всей государственной правоохранительной системы Украины. Она не способна защитить ни гражданина, ни родину, ни саму себя. И эту систему построили люди, незаконно захватившие власть в Украине, целью которых было и остается личное обогащение", - сделал вывод бывший первый заместитель Генпрокурора Украины.

Ренат Кузьмин/Facebook

Напоследок он напомнил, что "Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность как раз для представителей этой самой украинской власти за превышение власти, злоупотребление властью, препятствование законной деятельности журналистов, адвокатов и народных депутатов, а также за посягательство на жизнь и здоровье государственных деятелей".

"А значит, тюремное заключение для одиозных представителей действующего в Украине преступного режима – только вопрос времени…", — написал в завершение Кузьмин.

По его мнению, по той же причине "катастрофического непрофессионализма" руководителей правоохранительной системы Украины не будет, скорее всего, раскрыто громкое преступление — убийство в центре Киева Али Тимаева.

Напомним, в пятницу во второй половине дня возле улицы Бессарабской был взорван автомобиль. В результате взрыва погиб Погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО. По данным Службы безопасности Украины, "Тимур Махаури" — псевдоним, настоящее имя погибшего — Али Тимаев. Сообщается, что он, будучи уроженцем Чечни, участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан.

"Вопрос о том, раскроет ли убийство Махаури (Али Тимаева) украинская власть, становится риторическим, если вспомнить о нераскрытых убийствах, совершенных аналогичным способом за последние два года, среди которых наиболее резонансные:

1. Убийство журналиста Павла Шеремета

2. Убийство полковника ГРУ Максима Шаповалова

3. Убийство полковника СБУ Александра Хараберюша

4. Покушение на жизнь полковника СБУ Евгения Косяка

5. Покушение на убийство бизнесмена Германа Гайдука

Ни одно из них не было раскрыто по причине катастрофического непрофессионализма руководителей правоохранительных органов Украины, назначение на высокие должности которых граничит с умышленным вредительством", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

И продолжил: "Судите сами. Первое, что необходимо сделать после проведения неотложных следственных и оперативно-розыскных действий, таких, например, как осмотр места происшествия и установление очевидцев и свидетелей, так это составить планы следственных и оперативно-розыскных действий. После чего, как правило, составляется общий план совместных следственно-оперативных мероприятий, который утверждается руководителями правоохранительных органов. Организация раскрытия преступления законом возлагается на следователя. Процессуальным руководителем расследования является прокурор, который, кроме прочего, надзирает за законностью расследования и поддержанием государственного обвинения в суде".

Ренат Кузьмин/Facebook, 9 сентября 2017

Кузьмин предложил читателям представить себе, как этот процесс работает в украинских реалиях.

"Представьте себе, как составленный план следственно-оперативных мероприятий утверждают руководители ГПУ, МВД и СБУ, ни один из которых не имеет ни юридического, ни специального профессионального образования. Они никогда в своей жизни не составляли подобных планов, не владеют научными методиками расследования подобных преступлений, не имеют опыта соответствующей работы, понимания ее сути, сложностей, проблем и способов их разрешения. Да что там говорить, они ведь не владеют даже специальными терминами, профессиональным языком, на котором говорят их подчиненные, имеющие базовое профессиональное образование. Большие начальники не отличают кражу от грабежа, грабеж от разбоя, разбой от бандитизма, бандитизм от терроризма. Для них нет разницы между задержанием и арестом, мерой пресечения и мерой наказания, они не видят отличий между подозреваемым и обвиняемым, между судимым и подсудимым, между подсудимым и осужденным…", — подчеркнул бывший первый заместитель Генпрокурора Украины.

Ренат Кузьмин/Facebook

Отметим, в понедельник в Министерстве внутренних дел Украины объяснили, почему экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого обвиняют в незаконном пересечении украинской границы, до сих пор не задержан. По словам спикера ведомства Артема Шевченко, "сейчас идут все необходимые следственные действия в соответствии с нормами УПК по согласованию с прокуратурой необходимых судебных постановлений".

Следственные действия, отметил спикер, касаются всех причастных к прорыву госграницы.

Что касается взрыва авто в центре украинской столицы, то правоохранители рассматривают три основные версии: подрыв совершили спецслужбы РФ; взрыв — следствие криминальных разборок; убийство на почве межличностных отношений ("месть или что-то ещё").