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11.09.201715:26
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    Фотоленты

    Пресс-конференция Саакашвили: о прорыве, планах и украденном паспорте

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (424)

    (обновлено: )197
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Прибывший в Украину в воскресенье бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дал в понедельник во Львове пресс-конференцию, где разъяснил свои дальнейшие планы и рассказал о том, как прорывался через границу Польша-Украина.

    Саакашвили в частности сказал, что будет проводить консультации с политическими силами.

    Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Было возбуждено дело о незаконном переходе границы.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.

    Смотрите также: Михомайдан. Сеть взорвали фотожабы на прорыв Саакашвили через границу

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