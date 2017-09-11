Пресс-конференция Саакашвили: о прорыве, планах и украденном паспорте

Прибывший в Украину в воскресенье бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дал в понедельник во Львове пресс-конференцию, где разъяснил свои дальнейшие планы и рассказал о том, как прорывался через границу Польша-Украина.

Саакашвили в частности сказал, что будет проводить консультации с политическими силами.

Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Было возбуждено дело о незаконном переходе границы.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.

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