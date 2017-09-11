ТОП событий в мире: ураган "Ирма", землетрясение в Мексике, Саакашвили

РИА Новости Украина

Ураган "Ирма"

Западные СМИ активно пишут об еще одной стихии, которая грозит южному побережью США после того, как ранее американский штат Техас пережил на себе ураган "Харви" и его тяжелые последствия. Теперь угроза нависла над другим штатом.

"Один из сильнейших ураганов, пересекших Атлантику, ударил по Флориде в воскресенье, принеся с собой сильные ливневые дожди и порывы ветра, скорость которых превышала 100 миль в час", — пишет издание Wall Street Journal об урагане "Ирма". Стихия обрушилась на архипелаг Флорида-Кис, будучи ураганом четвертой степени опасности, однако ослабла до второй степени, пройдя над островом Марко.

"На протяжении нескольких часов от островов мало чего было слышно, поскольку местные жители не имели возможности связаться с внешним миром", — пишет издание Washington Post.

"Апокалиптический прогноз уже привел к одной из крупнейших эвакуаций в американской истории", — отмечает New York Times, сообщая о трех погибших на данный момент.

Человек без родины

"Экс-лидер, в данный момент человек без родины, проник в Украину", — с таким заголовком вышла статья в газете New York Times о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Он оказался в "необычном положении": лишенный гражданства, он провел воскресенье в попытках попасть в страну, "которая его не желает " — сначала поездом, потом автобусом и на своих двоих, что ему в конце концов удалось при поддержке сторонников — через кордоны пограничников он попал в Украину, пишет газета.

"Они были шокированы и не были уверены в том, как отреагировать, когда толпы людей временно сделали невозможным пограничный контроль", — пишет издание Financial Times, отмечая, что Саакашвили вернулся в Украину "драматично, хоть и незаконно, и сильно рискуя".

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JANEK SKARZYNSKI / AFP Михаил Саакашвили 10 сентября 2017

Поражение Клинтон

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассказала в интервью телеканалу CBS о своих ощущениях после поражения на президентских выборах в США в 2016 году. Начав со слов, что с ней все хорошо, она признала, что поражение до сих пор причиняет ей боль. Газету New York Post заинтересовали ее высказывание об ожиданиях от результатов выборов. "Хиллари Клинтон была столь уверена, что станет первой женщиной-президентом США, что она подготовила лишь победную речь", — пишет газета. Кроме того, экс-госсекретарь назвала главную причину своей неудачи.

"Думаю, что главной ошибкой из тех, которые я совершила, было использование персональной электронной почты", — сказала Клинтон, исключив намерения выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Издание Washington Times отмечает, вскоре выйдет в свет ее книга "Что произошло" (What Happened), "в которой она обвиняет всех, в том числе Берни Сандерса и Барака Обаму, за свое поражение".

Мексика и последствия землетрясения

СМИ пишут о последствиях землетрясения в Мексике, его магнитуда составляла 8,2. Газета Wall Street Journal пишет, что мексиканские силы безопасности активизировали усилия по оказанию помощи после "одного из самых сильных землетрясений за последние десятилетия" в Мексике, жертвами которого стали, по данным местных властей, по меньшей мере 90 человек. "Жизнь для многих переместилась на улицы", — пишет издание Chicago Tribune о городе Хучитан в штате Оахака, который пострадал от землетрясения и на который приходится более половины погибших. Daily Mail также вспоминает об урагане "Катя" на минувшей неделе, называя это "двойным опустошением".