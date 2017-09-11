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    Политика

    Саакашвили опасается за свою жизнь в Украине

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (424)

    (обновлено: )30412
    В ходе брифинга во Львове Михаил Саакашвили заявил, что его жизни в Украине угрожает опасность, однако он полностью осознает риски для себя в Украине, но "борьба за Украину" важнее.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его жизнь и свобода в Украине находятся под ударом, также есть угрозы существованию самой страны.

    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь может быть под ударом. Но существование Украины под ударом, и свобода Украины под ударом. И свобода и существование Украины намного выше, чем свобода и существование отдельно взятого гражданина, включая меня", — заявил Саакашвили в понедельник на брифинге.

    Он сказал, что полностью осознает риски для себя в Украине, но "борьба за Украину" важнее.

    Саакашвили при поддержке сторонников и ряда народных депутатов прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями. После этого Саакашвили уехал во Львов.

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