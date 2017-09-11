наверх
11.09.201715:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили об украинском паспорте: украли в автобусе на границе

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (424)

    (обновлено: )52060
    По словам Михаила Саакашвили, он перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки его проштамповали, но при обыске автобуса полиция в Украине забрала паспорт.ала автобус и украла мой паспорт.
    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что оставил свой украинский паспорт в автобусе на границе с Украиной, а потом "пришла полиция и украла паспорт".

    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Михо. Соратники Саакашвили на станции Мостиска 2 во Львовской области

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

    "Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки его проштамповали, пришел к украинцам, как требует закон… Когда меня внесли люди на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт", — сказал Саакашвили на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

    Он отметил, что сейчас его паспорт находится у правоохранителей. Вместе с тем, он отметил, что не считает себя преступником в связи с инцидентом с прорывом границы Украины.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил ряд европейских стран и в воскресенье вечером прорвался через границу Украины с Польшей. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Петр Порошенко
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия