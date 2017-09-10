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10.09.201718:12
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    Фотоленты

    Ожидая Михо. Соратники Саакашвили на станции Мостиска 2 во Львовской области

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (374)

    (обновлено: )19530
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области

    Активисты и соратники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались в населенном пункте Мостиска 2 во Львовской области, куда, как ожидается, приедет поездом из Польши политик, передает корреспондент РИА Новости Украина.

    К нам едет Саакашвили. Полиция взяла в кольцо группу людей в камуфляже. Видео
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    К нам едет Саакашвили. Полиция взяла в кольцо группу людей в камуфляже

    Ранее в партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, заявили, что он намерен вернуться в Украину из Польши поездом. В партии добавили, что пограничники могут снять Саакашвили с поезда на железнодорожной станции в Мостиска 2. Днем в воскресенье на территории Польши Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу. Саакашвили заявил, что это "противоречит европейскому законодательству", и что он в сопровождении своих юристов намерен обратиться в местную полицию. Он попросил журналистов не расходиться.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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