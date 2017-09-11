МИД Польши высказался по ситуации с Саакашвили

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. МИД Польши сообщил, что он изначально стремился к сотрудничеству с Украиной в ситуации, связанной с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявили РИА Новости в МИД.

"МИД с самого начала стремится к сотрудничеству с украинскими партнерами, для решения ситуации в связи с желанием Михаила Саакашвили вернуться на территорию Украины", — проинформировали в МИД.

РИА Новости в МИД также подтвердили, что не вызывали посла Украины Андрея Дещицу. "Информируем, что министерство иностранных дел не вызывало посла Украины", — сказали в МИД.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. По последним данным, Саакашвили приехал во Львов.