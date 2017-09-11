Посол Украины опроверг вызов в МИД Польши из-за Саакашвили

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что его не вызывали в Министерство иностранных дел Польши для дачи объяснений по ситуации с Михаилом Саакашвили на польско-украинской границе, сообщает УНИАН.

Об этом дипломат сообщил, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию СМИ о его вызове в польское внешнеполитическое ведомство.

"В МИД меня не вызывали", — сказал Дещица.

"Мы были в контакте с польскими партнерами, чтобы решить ситуацию с гражданами Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля. На место был направлен консул из Люблина, который оказывал помощь гражданам Украины", — добавил посол.

Ранее "Радио Свобода" со ссылкой на польские СМИ сообщало, что за ситуацией с Саакашвили следят польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, а также министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

Также радио со ссылкой на депутата Европейского парламента Яцека Сариуша-Вольского сообщало, Дещицу вызвали в МИД Польши для дачи объяснений.