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    Политика

    Посол Украины опроверг вызов в МИД Польши из-за Саакашвили

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (408)

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    По словам посла, он был в контакте с польскими партнерами, чтобы решить ситуацию с гражданами Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля.
    Андрей Дещица
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что его не вызывали в Министерство иностранных дел Польши для дачи объяснений по ситуации с Михаилом Саакашвили на польско-украинской границе, сообщает УНИАН.

    Олег Постернак. Архивное фото
    Олег Постернак/Facebook
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    Об этом дипломат сообщил, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию СМИ о его вызове в польское внешнеполитическое ведомство.

    "В МИД меня не вызывали", — сказал Дещица.

    "Мы были в контакте с польскими партнерами, чтобы решить ситуацию с гражданами Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля. На место был направлен консул из Люблина, который оказывал помощь гражданам Украины", — добавил посол.

    Ранее "Радио Свобода" со ссылкой на польские СМИ сообщало, что за ситуацией с Саакашвили следят польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, а также министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

    Также радио со ссылкой на депутата Европейского парламента Яцека Сариуша-Вольского сообщало, Дещицу вызвали в МИД Польши для дачи объяснений.

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