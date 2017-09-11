Полиция открыла производство по факту прорыва границы Саакашвили

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, а также его сторонниками, сообщило МВД на странице в Twitter.

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"Полиция внесла в ЕРДР сведения по очевидным признакам преступления по ст.332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

— МВС України (@MVS_UA) 10 сентября 2017 г.

​В полиции сообщили, что следователями эти действия квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 332 УК. За совершение этого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

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В МВД заявили, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины.

Государственная пограничная служба сообщила, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Генеральный прокурор Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.

Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины.

Ранее президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину.