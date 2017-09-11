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    Адвокат подал заявление о признании Саакашвили нуждающимся в защите

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (408)

    (обновлено: )28720
    Адвокат объяснил, то для подачи подобного заявления у защиты Михаила Саакашвили было несколько факторов, которые сыграли важную роль.
    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Маркиян Галабала явился в Миграционную службу Украины с заявлением о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

    "Подача подобного заявления предусматривается законом о статусе беженцев и лиц, которые нуждаются в дополнительной защите", — заявил Галабала в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов.

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    Адвокат объяснил, то для подачи подобного заявления у защиты Саакашвили было несколько факторов, которые сыграли важную роль.

    "Михаил Саакашвили может быть объектом преследования грузинской власти. Соответственно с информацией, распространенной заместителем министра юстиции Сергеем Петуховым, Грузия подала запрос на экстрадицию Михаила Саакашвили. Мы боимся, что в результате удовлетворения этого запроса к Саакашвили будут применены пытки в Грузии или у него не будет права на справедливый суд. Чтобы не допустить передачи Саакашвили в Грузию и государство Украина взяло на себя дополнительные обязанности по охране Саакашвили, мы подали это заявление", — объяснил защитник.

    При этом он указан, что на сегодняшний день Саакашвили все равно имеет дополнительную защиту со страны Украины как лицо без гражданства, но постоянно проживающее в стране.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. По последним данным, Саакашвили приехал во Львов.

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