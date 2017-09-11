Саакашвили сделают мучеником – Вилкул

Из личного архива Александра Вилкула

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

JANEK SKARZYNSKI / AFP Михаил Саакашвили 10 сентября 2017

Порошенко и его окружение испытывают на себе последствия их же политики выдачи украинских паспортов кому угодно в нарушение украинского законодательства, считает народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Не хотел писать про Саакашвили. Это внутренние разборки между людьми, которые не сделают уже ничего хорошего для будущего Украины. Но много вопросов в личку.

Первое. Если у власти хватит ума спокойно впустить грузинского гастарбайтера и терпеть его экзальтированные выходки – никаких последствий "прорыва" не будет.

Михо сам маргинализируется. Он – самоликвидатор", - написал Вилкул на своей странице в Facebook.

Александр Вилкул/Facebook

В случае силового противостояния выиграет Саакашвили, считает нардеп.

Читайте также: Прорвались! Как Саакашвили и Тимошенко взяли Украину штурмом

"Если будет силовое противостояние – сделают "пиар-мучеником" и будут иметь очень бледный вид как внутри Украины, так и за рубежом.

P.S. Если в начале для краткосрочного пиар-эффекта раздали наши паспорта сброду со всего мира, то потом отбирать их уж точно "не демократично", — считает Вилкул.