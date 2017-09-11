Гройсман о прорыве Саакашвили через границу: атака на государственность

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал преступлением прорыв украинской границы бывшим президентом Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаилом Саакашвили и его сторонниками.

Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

"Силовой прорыв украинской границы — это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность. Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы. Но то, что произошло в воскресенье в Шегинях, это не просто нарушение закона. На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу чем хуже, тем лучше", — написал Гройсман.

Владимир Гройсман, facebook Пост Владимира Гройсмана

Государственная пограничная служба сообщила, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Генеральный прокурор Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.

Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины.

Ранее президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину.