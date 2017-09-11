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    Политика

    В Раде назвали "прорыв Саакашвили" унижением Украины

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    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (394)

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    По словам первого заместителя главы Верховной Рады Ирины Геращенко, поступки Михаила Саакашвили и его сторонников - "это действо не против украинской власти или президента, а против украинского государства, это удар по границе и пограничникам".
    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Действия экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, его сторонников, а также политиков и общественных деятелей на пункте пропуска "Шегини" является ударом по украинскому государству и его границам, написала в Facebook первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

    Прорыв границы Саакашвили. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Прорыв сторонниками Саакашвили границы. Первые кадры

    "Сегодняшнее действо — это действо не против украинской власти или президента, а против украинского государства, это удар по нашей границе и нашим пограничникам, это попытка унизить тех, кто преданно делает свою работу, защищая границу государства, против которого ведется российская война", — говорится в сообщении.

    Геращенко выразила разочарование из-за того, что люди, "которые кричали о своей любви к Украине, смели так унизить страну".

    "Прорыв украинской границы, пересечение его без пограничного досмотра — это преступление. Тем более, когда такое совершают нардепы. Лучше бы они на восточных границах свою удаль показывали, но там их не видно, на фронте они не бывают", — написала Геращенко.

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    Государственная пограничная служба сообщила, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Генеральный прокурор Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.

    Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины.

    Ранее президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину.

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