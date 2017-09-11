Во Львове Саакашвили заявил, что продолжит борьбу с властями

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, незаконно попавший на территорию Украины вечером в воскресенье, заявил об отсутствии у него конкретных планов, но намерении продолжать борьбу с властями.

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"Дальнейших планов не имею, буду ждать жену и сына…буду бороться", — сказал Саакашвили после прибытия во Львов.

Кроме того он отметил, что намерен защищать тех людей, которых обвиняют в незаконном пересечении границы.

Государственная пограничная служба сообщила, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Генеральный прокурор Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.

Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины.

Ранее президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину.