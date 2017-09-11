наверх
11.09.201701:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Во Львове Саакашвили заявил, что продолжит борьбу с властями

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (390)

    (обновлено: )30530
    По словам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, дальнейших планов он не имеет, будет ждать жену и сына и будет бороться. Кроме того он отметил, что намерен защищать тех людей, которых обвиняют в незаконном пересечении границы.
    Михаил Саакашвили во Львове
    Facebook Михаила Саакашвили

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, незаконно попавший на территорию Украины вечером в воскресенье, заявил об отсутствии у него конкретных планов, но намерении продолжать борьбу с властями.

    Смотрите также: Прорыв границы Саакашвили или Возвращение блудного гражданина

    "Дальнейших планов не имею, буду ждать жену и сына…буду бороться", — сказал Саакашвили после прибытия во Львов.

    Кроме того он отметил, что намерен защищать тех людей, которых обвиняют в незаконном пересечении границы.

    Государственная пограничная служба сообщила, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Генеральный прокурор Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.

    Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины.

    Ранее президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Триумфальная прогулка Михо по Львову. Видео
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия