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    Прорыв сторонниками Саакашвили границы. Первые кадры

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    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (388)

    (обновлено: )141664
    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прошел из Польши на территорию Украины в окружении сторонников.
    Прорыв сторонниками Саакашвили границы
    Скриншот видео

    После того как активисты и соратники Саакашвили прорвали оцепление пограничников, они побежали внутрь пункта пропуска. Оттуда к ним вышел Саакашвили и в окружении своих соратников вышел на территорию Украины.

    Саакашвили, лишенный украинского гражданства, ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе.

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    В воскресенье он поменял планы и решил вернуться поездом. Однако поезд из польского Пшемысла так и не выехал, поэтому Саакашвили пришлось добираться до пункта пропуска "Медыка" на автобусе.

    Он заявил, что будет продолжать пытаться пересечь границу в этом же пункте пропуска. Он также сообщил, что не поехал в Краковец, потому что там были провокаторы.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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