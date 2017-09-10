Генпрокуратура отреагировала на прорыв границы Саакашвили

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.

"Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал советами или действиями. Это будет сделано. Как будет дана оценка действиям властных институтов в течение сегодняшних событий", — написал Луценко в Facebook.

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По его словам, от того, поддержит ли эти действия Верховная Рада и общество, зависит будущее украинского государства.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили намеревался 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться поездом. Однако поездом въехать в страну Саакашвили не смог из-за противодействия железнодорожной компании "Укрзализныця". В конечном итоге Саакашвили добрался до границы на автобусе, чтобы пересечь ее через пункт пропуска "Шегини".

Политику при поддержке сторонников удалось прорваться через кордоны пограничников и правоохранителей и попасть на территорию Украины. Он уже выехал на автобусе во Львов. Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.