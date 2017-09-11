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    Прорыв границы Саакашвили или Возвращение блудного гражданина

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (388)

    (обновлено: )26
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегени
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегени
    У пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    У пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    У пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    У пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    У пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре)у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (в центре)у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко у пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    У пункта пропуска "Шегени" на украинско-польской границе.

    Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили при поддержке сторонников в воскресенье прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал из Польши на территорию Украины.

    Погранслужба заявила о массовом незаконном нарушении границы в КПП "Шегини". По данным ведомства, во время потасовки в пункте пропуска на границе 12 бойцов Национальной полиции и 5 представителей Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

    Правоохранительные органы Украины будут реагировать в рамках закона на ситуацию с прорывом через пункт пропуск "Шегини" бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренних дел Артема Шевченко.

    Смотрите также: Прорыв сторонниками Саакашвили границы. Первые кадры

    "Полиция будет действовать исключительно в рамках закона", — заявил Шевченко, отвечая на вопрос, будет ли полиция задерживать Саакашвили в связи с незаконным пересечением госграницы.

    Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили намеревался 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться поездом. Однако поездом въехать в страну Саакашвили не смог из-за противодействия железнодорожной компании "Укрзализныця". В конечном итоге Саакашвили добрался до границы на автобусе, чтобы пересечь ее через пункт пропуска "Шегини".

    Политику при поддержке сторонников удалось прорваться через кордоны пограничников и правоохранителей и попасть на территорию Украины. Он уже выехал на автобусе во Львов. Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

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