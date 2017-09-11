Прорыв границы Саакашвили или Возвращение блудного гражданина

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили при поддержке сторонников в воскресенье прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал из Польши на территорию Украины.

Погранслужба заявила о массовом незаконном нарушении границы в КПП "Шегини". По данным ведомства, во время потасовки в пункте пропуска на границе 12 бойцов Национальной полиции и 5 представителей Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

Правоохранительные органы Украины будут реагировать в рамках закона на ситуацию с прорывом через пункт пропуск "Шегини" бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренних дел Артема Шевченко.

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"Полиция будет действовать исключительно в рамках закона", — заявил Шевченко, отвечая на вопрос, будет ли полиция задерживать Саакашвили в связи с незаконным пересечением госграницы.

Напомним, лишенный украинского гражданства Саакашвили намеревался 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться поездом. Однако поездом въехать в страну Саакашвили не смог из-за противодействия железнодорожной компании "Укрзализныця". В конечном итоге Саакашвили добрался до границы на автобусе, чтобы пересечь ее через пункт пропуска "Шегини".

Политику при поддержке сторонников удалось прорваться через кордоны пограничников и правоохранителей и попасть на территорию Украины. Он уже выехал на автобусе во Львов. Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.