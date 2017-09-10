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    Правоохранители сообщили о количестве пострадавших во время прорыва Саакашвили

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (388)

    (обновлено: )30121
    Погранслужба заявила о массовом незаконном нарушении границы. По данным ведомства, во время потасовки в пункте пропуска на границе 12 бойцов национальной полиции и 5 представителей Госпогранслужбы получили телесные повреждения.
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, через который незаконно прошел бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники, так как заранее получили приказ не применять силу, поскольку планировалась мирная акция, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

    Прорыв сторонниками Саакашвили границы
    Скриншот видео
    Прорыв сторонниками Саакашвили границы. Первые кадры

    Саакашвили при поддержке сторонников в воскресенье прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и перешел из Польши на территорию Украины.

    Погранслужба заявила о массовом незаконном нарушении границы. По данным ведомства, во время потасовки в пункте пропуска на границе 12 бойцов национальной полиции и 5 представителей Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

    "Журналисты спрашивают, почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, ведь проходила "мирная акция", — написала Слободян на своей странице в Facebook.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили намеревался 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться поездом. Однако поездом въехать в страну Саакашвили не смог из-за противодействия железнодорожной компании "Укрзализныця". В конечном итоге Саакашвили добрался до границы на автобусе, чтобы пересечь ее через пункт пропуска "Шегини".

    Политику при поддержке сторонников удалось прорваться через кордоны пограничников и правоохранителей и попасть на территорию Украины. Он уже выехал на автобусе во Львов. Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.

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