Правоохранители сообщили о количестве пострадавших во время прорыва Саакашвили

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, через который незаконно прошел бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники, так как заранее получили приказ не применять силу, поскольку планировалась мирная акция, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Саакашвили при поддержке сторонников в воскресенье прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и перешел из Польши на территорию Украины.

Погранслужба заявила о массовом незаконном нарушении границы. По данным ведомства, во время потасовки в пункте пропуска на границе 12 бойцов национальной полиции и 5 представителей Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

"Журналисты спрашивают, почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, ведь проходила "мирная акция", — написала Слободян на своей странице в Facebook.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили намеревался 10 сентября вернуться в Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться поездом. Однако поездом въехать в страну Саакашвили не смог из-за противодействия железнодорожной компании "Укрзализныця". В конечном итоге Саакашвили добрался до границы на автобусе, чтобы пересечь ее через пункт пропуска "Шегини".

Политику при поддержке сторонников удалось прорваться через кордоны пограничников и правоохранителей и попасть на территорию Украины. Он уже выехал на автобусе во Львов. Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль.