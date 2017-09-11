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    Политика

    МИД Польши вызвал посла Украины из-за Саакашвили

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (393)

    (обновлено: )19311
    По словам евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, украинская власть не имела законных оснований для запрета въезда в Украину экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской обладминистрации Михаилу Саакашвили.
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина.  В польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений по "делу Саакашвили", заявил евродепутат Яцек Сариуш-Вольский в комментарии польским СМИ, передает "Радио Свобода".

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    Он сказал, что, по его мнению, украинская власть не имела законных оснований для запрета въезда в Украину Саакашвили.

    "Мы считаем, что это противоречило бы всем европейским стандартам, которые обязалась соблюдать Украина соответственно договору об Ассоциации с ЕС", — отметил Сариуш-Вольский.

    Евродепутат назвал действия украинской власти нецивилизованными и обещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента.

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    Государственная пограничная служба сообщила, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Генеральный прокурор Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.

    Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины.

    Ранее президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину.

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