Триумфальная прогулка Михо по Львову

"(В "Шегинях" — Ред.) я пытался отдать им свой паспорт, обратиться к пограничникам, чтобы получить защиту в Украине…. А что делали они — издевались над людьми, имитировали какую-то взрывчатку (минировании ПП "Шегини" — Ред.), нагнали" титушек", напугали проводников (поезда "Интерсити" — Ред.), создали очереди на границе", — завил Саакашвили заявил поздно вечером во Львове, куда приехал вместе с Юлией Тимошенко и нардепами, которые сопровождали его из Жешува в Польше.

В центре города Саакашвили встретился с мэром Львова Андреем Садовым и прошелся по площади Рынок.

Также Саакашвили заявил, что никаких законов он не нарушил, планов пока не имеет и будет ждать во Львове жену и сына, которые должны приехать из пункта пропуска.

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