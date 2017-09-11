Триумфальная прогулка Михо по Львову

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    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (390)

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    Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что на границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" неудачно пытался "отдать свой паспорт и просил о предоставлении защиты в Украине".
    Facebook Михаила Саакашвили

    "(В "Шегинях" — Ред.) я пытался отдать им свой паспорт, обратиться к пограничникам, чтобы получить защиту в Украине…. А что делали они — издевались над людьми, имитировали какую-то взрывчатку (минировании ПП "Шегини" — Ред.), нагнали" титушек", напугали проводников (поезда "Интерсити" — Ред.), создали очереди на границе", — завил Саакашвили заявил поздно вечером во Львове, куда приехал вместе с Юлией Тимошенко и нардепами, которые сопровождали его из Жешува в Польше.

    В центре города Саакашвили встретился с мэром Львова Андреем Садовым и прошелся по площади Рынок.

    Также Саакашвили заявил, что никаких законов он не нарушил, планов пока не имеет и будет ждать во Львове жену и сына, которые должны приехать из пункта пропуска.

    Смотрите также: Прорыв границы Саакашвили или Возвращение блудного гражданина

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    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
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