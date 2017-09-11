Саакашвили внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" внес Михаила Саакашвили в свою базу за незаконное пересечение государственной границы Украины, написал руководитель центра "Миротворец" Роман Зайцев на странице в Facebook.

"Мы этого не хотели. Но вынуждены. Саакашвили заносим в Чистилище за незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на военнослужащих ДПСУ в составе группы лиц при исполнении теми своих обязанностей по охране государственной границы Украины. Состав группы лиц уточняется", — сказано в сообщении.

Информация о Михаиле Саакашвили уже появилась в базе сайта. "10.09.2017 нарушил Государственную границу Украины в ПП Шегини — с группой лиц было осуществлено нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины", — говорится на сайте.

Государственная пограничная служба сообщила, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Генеральный прокурор Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.

Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины.

Ранее президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину.