Политтехнолог: Саакашвили - это лидер "гонимых и обиженных"

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили выехал из Польши в направлении украинской границы. На своей странице в Facebook он написал, что «все, мы выезжаем в Краковец, Украина». Судя по фото, Саакашвили с ребенком планируют ехать на велосипедах.

Ждут Саакашвили в Украине в воскресенье. О намерении встречать его уже заявили ряд политиков и депутатов. В частности, сопровождать его из Польши планировала Юлия Тимошенко. А на пункте пропуска Краковец встречу Саакашвили анонсировали депутаты от партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый и представители "Демальянса". Туда же планирует направиться колонна представителей "Штаба блокады торговли с оккупантами", возглавляемая депутатом Семеном Семенченко.

Президент Петр Порошенко в июле лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. А Грузия направила уже три запроса в Украину на выдачу своего бывшего президента, против которого возбужден ряд уголовных дел.

Как могут разворачиваться события, когда Саакашвили попробует въехать на территорию Украины, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос столицы политтехнолог Олег Постернак.

Что вы скажете по поводу приезда Саакашвили?

— Саакашвили возвращается и решено это было сделать помпезно с шумом, и, пока журналисты были озадачены тактикой президента, Банковой по нейтрализации, они же своим мирным рвением только подогрели значимость события. Сделали из этой истории, наверное, некое такое возвращение мессии, нового мессии украинского народа, спасителя, который на границе должен прорваться и показать всем, цитируя Саакашвили, "барыгам и жлобам", как нужно управлять этой страной.

Сценарии развития этого события возможны?

— У власти долгое время не было сценария и в принципе об этом писали многие журналисты. Но многие логически задавались вопросом — зачем вообще останавливать Саакашвили. Есть версия, что у президента есть личная обида за определенные выпады и оскорбительные сценки, в которых участвовал Саакашвили против лично Порошенко. Но я все-таки не склонен думать, что Банковая будет поддаваться национальным каким-то вещам для того, чтобы осложнить сама же себе и связать себе же руки. Зачем своими руками удобрять рейтинг успевшего надоесть одним и не успевшего еще понравиться другим политика? Поэтому не секрет, что у Саакашвили рейтинг к маю 2017 года был в районе погрешности и о его политической силе практически мало кто знал. Теперь же уже эта политическая сила на слуху кое у кого, хотя бы у сведущей части электората, у активистов. А, во-вторых, как бы Саакашвили получил шанс реанимироваться после его провальных антикоррупционных форумов и совершенно бесполезной и не менее провальной деятельности на посту одесского губернатора. Ему нужен был информповод, чтобы вернуться, и вот — пожалуйста, как бы события с паспортом. И теперь все внимание не только украинских СМИ, украинских граждан к Краковцу будет приковано, но и, как минимум, всего даже международного сочувствующего сообщества.

Если Саакашвили с боем прорвется в Украину, что он здесь сможет делать?

— Скорее всего, он заедет в Украину, потому что никто не будет сейчас создавать дополнительные ситуации конфликтности. Туда уже едет Тимошенко, Семенченко. Это гремучая смесь всех гонимых и обиженных для украинской власти. Второй момент — его действительно проще пропустить. Во-вторых, естественно украинская власть не может не действовать по закону. Соответственно, Саакашвили будет проинформирован о наличии представления от главной прокуратуры Грузии, и я тут попытаюсь допустить одну интересную вещь, завтра, наверное, и проверим, возможно ли это. На самом деле, власти выгодно пустить Саакашвили и выгодно инспирировать его в такую эпатажную, гремучую, махровую оппозиционную деятельность. Это создает серьезные препятствия и барьеры для подобной деятельности со стороны таких политических сил как Тимошенко, Садовый. Собственно, радикалы даже, говорят, возглавляют операцию по недопущению Саакашвили в Украину. Поэтому это создаст для той же Тимошенко и Ляшко определенные информационные проблемы, поскольку они наверняка уступят в своей крикливости, в своем популизме Саакашвили. Уж поверьте, равных бывшему президенту Грузии, бывшему одесскому губернатору в спичах практически в украинской политике не найти.

Как вся эта история с лишением гражданства Михаила Саакашвили влияет на расстановку электоральных предпочтений в Украине? Как это скажется на рейтинге Петра Порошенко?

— Те, кто сейчас доверяет президенту, и, в любом случае всегда есть определенный процент электората, который склонен поддерживать власть, либо те, кто занимает сейчас какую-либо нейтральную, но не критическую позицию в отношении действий президента. Они безусловно вряд ли поменяют свое мнение о президенте. Даже наоборот они где-то будут сторонниками активных действий в отношении Саакашвили. А вот для тех, кто мог бы стать в будущем избирателем Порошенко, кто мог бы его поддержать, баттл с Саакашвили может заставить задуматься. Потому что запрос сейчас на обновление, запрос на уничтожение всей этой "клептократической" модели власти, которая, по словам некоторых депутатов, создана, есть. И есть также запрос на реальное оппонирование, потому что все как бы устали от привычных сцен и привычных баттлов в украинской политике, и им нужно что-нибудь такое вкусное, предельно зрелищное, а Саакашвили способен обеспечить это. Но опять-таки тема может жить буквально пару недель. А что собирается делать дальше Саакашвили в Украине, где его поводы, ведь кроме популизма, на самом деле, нужна еще более-менее конструктивная какая-то логика, а этого как раз у него нет. И возможностей, кроме как публичных спичей и выступлений, больше не будет. Поэтому тут изначально у него большие проблемы с перспективой развития своего имиджа, своего бренда и воплощением его хоть в какой-то избирательный массив.

А это значит, что прежде всего сейчас фигуру Саакашвили активно используют и его сторонники и конкуренты?

— Однозначно. Он является средством большой политико-информационной игры. Потому что во всем этом спектакле под названием «возвращение Саакашвили» больше картинки и больше моделей, необходимых для трансляции в массы, нежели реальной политики и реального какого-то намека на будущее, что вот Саакашвили приедет и спасет всех и вся.

А ребенка он зачем с собой берет?

— Я тоже обратил на это внимание, на эту информацию. Буквально недавно она прозвучала, и, честно говоря, мне стало немного не по себе, потому что использование детей в политике явно не приветствуется. Собираешься переходить через пункт пропуска и там небезопасно, потому что будет стечение и «тетушни», как поговаривают некоторые депутаты в своих постах, и уже сейчас блокируют некоторые вроде колоны, которые движутся на помощь Саакашвили. В общем нагнетается атмосфера. И только этим случаем лишь подставляет ребенка под возможные небезопасные вещи, которые могут случиться. И лишний раз подавить на жалость, показать весь свой технологический арсенал умений и так далее. Это чистый пиар, к сожалению. Это чистейший пиар, который не красит самого Саакашвили.

Саакашвили действует самостоятельно? Кто за ним стоит?

— Я думаю, что там работает определенная команда технологов, которая ведет Саакашвили. Он долгое время летом имел возможность, скажем так, подобрать себе специалиста, который бы позволил ему попытаться оформить новую информационную стратегию продвижения.

Грузинских или украинских?

— Мне сложно пока судить, но поведение Саакашвили немного изменилось. Изменилось благодаря поводу, созданному украинской властью. И плюс, не забывайте, что определенные связи с американским истеблишментом он мог задействовать. И вообще Саакашвили страшен пока для власти не столько как внутренний игрок, сколько как международный раздражитель, имеющий определенный вес. И, например, Саакашвили угрожал даже привести депутатов Европарламента, что явно опасно для имиджа нашей европейской власти.

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Некоторые эксперты считают, что политики и олигархи, которые встречались с Саакашвили после его изгнания из Украины, приложат все усилия, чтобы понизить рейтинг Петра Порошенко. В частности, Тимошенко понимает, что Саакашвили в рейтинговом плане не конкурент для нее, потому поддерживая его, она подчеркивает, что все оппозиционные силы ориентируются на нее. А первоочередной целью Игоря Коломойского будет сотрудничество с Саакашвили, поскольку он приложит все усилия, чтобы Порошенко не прошел на второй срок.