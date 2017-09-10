наверх
10.09.201715:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Планы меняются. Саакашвили решил ехать в Украину на поезде

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (369)

    (обновлено: )67711
    Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили отправится в Украину на поезде "Интерсити". Таким образом его движение не будет проходить через пункт пропуска "Краковец".
    Михаил Саакашвили с сыном в автобусе
    Страна

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили вернется в Украину из Польши поездом, заявил представитель партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

    К нам едет Саакашвили. Полиция взяла в кольцо группу людей в камуфляже. Видео
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    К нам едет Саакашвили. Полиция взяла в кольцо группу людей в камуфляже

    "У нас изменения в планах. Михаил Саакашвили будет ехать поездом "Интерсити". Он выезжает в 14.07", — сказал представитель партии в воскресенье со сцены в палаточном городке, установленном соратниками Саакашвили неподалеку пункта пропуска "Краковец".

    Читайте также: Возвращение Саакашвили. Активистка Femen устроила перформанс на границе

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. 

    Ожидалось, что политик приедет в Украину через пункт пропуска "Краковец", где был обустроен палаточный городок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили с сыном в автобусе
    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия