Планы меняются. Саакашвили решил ехать в Украину на поезде

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили вернется в Украину из Польши поездом, заявил представитель партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

"У нас изменения в планах. Михаил Саакашвили будет ехать поездом "Интерсити". Он выезжает в 14.07", — сказал представитель партии в воскресенье со сцены в палаточном городке, установленном соратниками Саакашвили неподалеку пункта пропуска "Краковец".

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Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

Ожидалось, что политик приедет в Украину через пункт пропуска "Краковец", где был обустроен палаточный городок.