Аваков предложил Саакашвили два варианта решения конфликта

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили должен прибыть в пункт пропуска "Шегини" и пройти процедуру оформления или прибыть в подразделение Миграционной службы, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

"Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Скриншот Пост Авакова в Facebook

Он также уточнил, что всем участникам прорыва, в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний.

По словам Авакова, он запретил пограничникам и полицейским применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы, так как хотел вывести правоохранителей из политического процесса.

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"Мы разделяли потоки, продумывали логистику и думали о безопасности собравшихся людей — прежде всего. Мы работали весь день на локализацию и предотвращение провокаций на столкновение сторонников и противников Саакашвили. Мы блокировали и задержали несколько десятков человек "спортивного телосложения", приехавших на границу устроить "махач".. <…> Все время, пока сааакашвили-сотоварищи ёрзали у границы меж идиотской историей с поездами и разными маршрутами "прорыва" – я переживал только за одно – за силовую провокацию. И мне не важен был фактор статуса апатрида — с этим пусть разбирается суд. Мне важно было не допустить силового столкновения и пролитой крови", — подчеркнул министр.

Скриншот Пост Авакова в Facebook

Вместе с тем, по его словам, провокация все же состоялась.

"Дело не в личностях и не в сути конфликта.. это самоубийственное разрушение институциональности. Это развал фундаментов, на которых мы строим страну – вне зависимости от тех или других политических групп у власти", — подытожил Аваков.