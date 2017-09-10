Прорвались! Как Саакашвили и Тимошенко взяли Украину штурмом

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Львов

Пиар-приезд в Украину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стал одним из центральных событий не только минувших выходных, но и последних нескольких месяцев. Если главной целью бывшего губернатора Одесской области было присутствие в СМИ и поднятие личного рейтинга, то он, пожалуй, даже перевыполнил свою задачу. Еще недавно акции с участием Саакашвили освещали разве что приближенные к нему журналисты и блогеры, а в это воскресение к его судьбе было приковано внимание чуть ли не всех центральных и зарубежных масс-медиа.

strana.ua Михаил Саакашвили на границе с Украиной

Вялая суббота

Серьезно нагнетать шумиху вокруг приезда Саакашвили начали еще в субботу, за день до часа "икс". Популярные интернет-ресурсы устраивали онлайн-репортажи с места событий, телевизионщики делали прямые включения, а блогеры вели "стримы" по обе стороны государственной границы. Правда, показывать особо было нечего. Пустующий палаточный городок в приграничном Краковце, "люди в спортивных костюмах", якобы похожие на "тех самых титушек", и гусеничная техника на границе. Вот, пожалуй, и все, чем могли в субботу порадовать своих зрителей и подписчиков различные СМИ. Активно работали над повышением рейтинга и политики. Так чуть ли не каждый свой шаг декларировали в Facebook нардепы Юрий Деревянко, Егор Соболев и командир батальона Донбасс Семен Семенченко. Хотя их посылы были малоинформативными и сводились, в основном, к тезисам вроде "не дадим!" и "не допустим!" Причем, о своих скучных приключениях политики рапортовали даже ночью, подкидывая СМИ хоть какую-то информацию.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация на пункте пропуска в Шегинях

Без препятствий

Гораздо более интересным обещало стать воскресенье. Несмотря на то, что изначально планировалось, что Саакашвили будет пересекать границу с утра, экс-президент решил перенести эпицентр событий поближе к обеду. Что, в общем-то, не помешало сторонникам Михо выдвинуться на Краковец заблаговременно, еще ранним утром. Ввиду того, что рейсовое сообщение с приграничным пуантом в этот день отменили, а рядовые водилы ввиду предупреждения правоохранителей не особо стремились в те края, корреспонденту РИА Новости Украина пришлось прибиться к группе поддержки опального грузина. Что, в общем-то давало свои привилегии. Например, благодаря выданной организатором ленточке оранжевого цвета можно было совершенно бесплатно отправиться в Краковец в компании бравых АТОшников. Конечно, по дороге пришлом выучить целый репертуар патриотических военных песен, где через куплет встречались слова "Кремль" и "Слава Украине". Но зато всего час — и ты возле импровизированной сцены в чистом поле слушаешь о том как костерят власть бывший министр обороны Анатолий Гриценко и забытый всеми Николай Катеринчук.

Михаил Саакашвили, facebook Брифинг Михаила Саакашвили

Обнаженная "Украина"

Хотя слушать проникновенную речь о том, что "майдан" на украинско-польской границе к осени просто обязан перекочевать в Киев пришлось недолго. Внимание привлекла неожиданная активность полиции, которая буквально в считанные секунды оттеснила сторонников Саакашвили от группы людей "без ленточек", которых "актвисты" приняли за "титушек". Новый повод размяться у правоохранителей возник буквально через час. Откровенно скучающих на жаре в чистом поле журналистов и полицейских неожиданно развесила обнаженная девушка из скандального Femen. Хотя, поначалу ее перформанс заметили только репортеры — с минуту простояв с плакатами Петра Порошенко и Михаила Саакашвили, барышня явно недоумевала, почему никто не спешит с ее задержанием. Впрочем, вскоре полиция исправила свою оплошность и устроив погоню по полю, все же повязала хулиганку. Очевидцы и простые зеваки тут же сравнили активистку с образом Украины, которой "заламывают руки по указке "сильных мира сего".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ожидая Саакашвили. Ситуация в населенном пункте Мостиска во Львовской области

На границе без WiFi

Тем временем, разношерстная публика, прибывшая в Краковец откровенно скучала. Бойцы батальонов "Донбасс", "Айдар" и ОУН в отсутствие какого-либо сопротивления извне выглядели крайне растеряно, а те, кто приехал на границу в качестве экскурсии "выходного дня" явно скучали без "экшна". Недовольными выглядели и многочисленные журналисты, которые приехали сюда за сенсацией, а на выходе явно не понимали, о чем рассказывать зрителям и читателям. Проблем добавляло и полное отсутствие связи — не известно, имело ли место техническое вмешательство извне, но ни хваленный 3G, ни просто обычный мобильный интернет полностью отказывались работать на границе. Передать новости о "событии государственной важности" удавалось лишь немногим — тем кто с н-ной попытки все же сумел подключиться к слабому сигналу wifi в одной из приграничных кафешек.

Sergiy Karazy, facebook Михаил Саакашвили с семьей в поезде Интерсити

"Не нравится? До свиданья!"

Но как выяснилось, до тысяч людей, которые с раннего утра ждали Саакашвили на палящем солнцепеке самому "герою дня без галстука" не было дела. Чуть ли не шоком для собравшихся стало сообщение организаторов о том, что… грузин передумал и будет ехать в Украину на поезде, через другой приграничный пункт — станция "Мостиска-2". Не вполне понимая, что делать дальше, люди стояли в растерянности. До этого момента их программа была расписана чуть ли не по минутам, а теперь планы пришлось менять буквально на ходу.

Хотя, большинство митингующих решили идти до конца — словно по команде сторонники Саакашвили покинули поле, быстро расселись по автобусам и машинам и отправились в Мостицкую-2. Как преодолевать километры расстояния между КПП будут те, кто еле-еле, с огромным трудом добрался до Краковца политика, судя по всему не интересовало. Тем более что таких хватало. Время от времени из-за отсутствия ясности между сторонниками Саакашвили даже вспыхивали ссоры.

"Если вам не нравится автобус добирайтесь как хотите. Еще одно слово и вы идете пешком", — пригрозила барышня-организатор недовольной сменой маршрута женщине.

Диктатура от "барыги"

Хотя и в "Мостиска-2", в нескольких десятках километров от Краковца Михаила Николозовича тоже не дождались. Когда колоны группой поддержки Саакашвили подъехали к ж/д станции, куда по идее должен был приехать экс-губернатор, выяснилось, что поезд с грузином… не выпустили из Перемышля.

"Порошенко фактически взял в заложники всех пассажиров этого поезда. Это не президент, а барыга", — сокрушаясь, заявил Саакашвили в комментарии украинским и иностранным журналистам.

Изо всех сил старалась "подмазаться" и "засветиться" внезапно ставшая соратницей грузина лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Это диктатура в чистом виде. Президент Петр Порошенко попросту отдает приказ не пускать поезд", — сказала Тимошенко.

Под завязку

Активистам на украинской стороне ничего не оставалось как оккупировать станцию выстроиться с флагами вдоль перрона на станции "Мостиска-2" и ожидать, что вдруг случится чудо и поезд с Михо все-таки приедет. Те, кто приехал из других областей по-хорошему забеспокоились — в понедельник основная масса людей собиралась выйти на работу и затянувшееся до вечера мероприятие явно не входило в эти планы. Пока Саакашвили с Тимошенко на территории Польши два раза садились и сходили с поезда "Интерсити", решали ехать сначала через вышеупомянутый Краковец, а потом через пункт Шегине, людей с украинской стороны немного поубавилось. Шоу, придуманное грузинским политиком затягивалось и превращаясь в скучное мероприятие, потихоньку начало раздражать людей.

К числу недовольных вскоре прибавились и те, кто к Саакашвили и его воскресному путешествию вообще не имел никакого отношения. Речь о простых украинцах, которые этим вечером решили переходить границу на КПП в Шегине. Повышенный ажиотаж привел к огромным пробкам, а когда со всех сторон подтянулись еще и сторонники экс-президента Грузии трасса забилась под завязку. Когда же украинская и польская стороны закрыли проезд в обе стороны границы, на многих путешествующих было жалко смотреть.

Добавилось хлопот и пограничникам, которые, чтобы не пустить Саакашвили выстроились в живую цепочку и для пущей важности разложили на асфальте "ежи".

Меж двух границ

Сериал с возвращением Саакашвили в Украину явно затягивался. О том, что Михо и его команда надолго застрянут на украинско-польской границе подтвердило сообщение о том, что пункт пропуска заминирован…

И когда уже казалось, что грузинского политика и его украинских друзей на границе ждёт весёлая ночка, ситуация поменялась в одно мгновение. Прорвавшись через кордон пограничников, прибывшие активисты взяли в кольцо Саакашвили и буквально перевели его в Украину.