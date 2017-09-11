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    Политика

    Порошенко: Саакашвили совершил преступление

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (419)

    (обновлено: )46704
    По словам Порошенко, Саакашвили мог обжаловать лишение его гражданства: "В любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой нормативный акт в высшем административном суде… Прошло больше полутора месяцев – никто в суд не подавал".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили мог обжаловать лишение его украинского гражданства, а вместо этого совершил преступление, нарушив государственную границу, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
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    "Президент не может принять никакого другого решения, потому что это была бы преступная бездеятельность, если мы пропускаем эти факты без реагирования. В любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой нормативный акт в высшем административном суде… Прошло больше полутора месяцев – никто в суд не подавал… Вместо этого совершено преступление, потому что есть конституционный принцип — неприкосновенность государственной границы", — сказал Порошенко в понедельник в Киеве на совещании по развитию сельской медицины, которое транслировали украинские телеканалы.

    Он отметил, что выполнит любое решение суда по вопросу лишения Саакашвили гражданства.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

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