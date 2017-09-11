Порошенко: Саакашвили совершил преступление

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили мог обжаловать лишение его украинского гражданства, а вместо этого совершил преступление, нарушив государственную границу, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Президент не может принять никакого другого решения, потому что это была бы преступная бездеятельность, если мы пропускаем эти факты без реагирования. В любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой нормативный акт в высшем административном суде… Прошло больше полутора месяцев – никто в суд не подавал… Вместо этого совершено преступление, потому что есть конституционный принцип — неприкосновенность государственной границы", — сказал Порошенко в понедельник в Киеве на совещании по развитию сельской медицины, которое транслировали украинские телеканалы.

Он отметил, что выполнит любое решение суда по вопросу лишения Саакашвили гражданства.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.