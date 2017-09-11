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    Пресс-конференция Саакашвили во Львове. Прямая трансляция

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    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (419)

    (обновлено: )171250
    Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал проведения пресс-конференции в понедельник во Львове. В начале мероприятия перед журналистами выступила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили во Львове
    Скриншот

    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили при поддержке сторонников и ряда народных депутатов прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. В пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями. После этого Саакашвили уехал во Львов.

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники во время прорыва экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили госграницы действовали правильно, не применив оружие, на что имели право.

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