Пресс-конференция Саакашвили во Львове. Прямая трансляция

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили при поддержке сторонников и ряда народных депутатов прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. В пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями. После этого Саакашвили уехал во Львов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники во время прорыва экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили госграницы действовали правильно, не применив оружие, на что имели право.