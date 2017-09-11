Кузьмин о Саакашвили: уголовная ответственность не грозит

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили не грозит уголовная ответственность за прорыв через границу Украины, так подобная статья была отменена в 2004 году, считает бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

"Заявление генпрокуратуры, как и заявление государственной пограничной службы о том, что Саакашвили будет привлечен к уголовной ответственности за незаконный переход границы – это блеф. Уголовный кодекс Украины не предусматривает уголовной ответственности за незаконный переход границы еще с 2004 года", — написал Кузьмин на своей странице Facebook.

По его словам, уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность лишь за незаконную переправку лиц через государственную границу, то есть субъектами этого преступления могут быть исключительно так называемые "торговцы людьми".

Кузьмин подчеркнул, что другая статья уголовного кодекса, которой прокуроры и пограничники "пугают" Саакашвили, предусматривает уголовную ответственность только за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Другими словами, по этой статье можно привлечь за убийство или покушение на убийство пограничника.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.