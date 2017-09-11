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    Политика

    В МВД пояснили, почему Саакашвили еще на свободе

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (408)

    (обновлено: )35410
    Как заявил спикер МВД, идут все необходимые следственные действия в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса по согласованию с прокуратурой необходимых судебных постановлений.
    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Министерстве внутренних дел объяснили, почему экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого обвиняют в незаконном пересечении украинской границы, до сих пор не задержан.

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    "Сейчас идут все необходимые следственные действия в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса по согласованию с прокуратурой необходимых судебных постановлений", — рассказал спикер МВД Артем Шевченко в комментарии "ВВС Украина".

    По его словам, следственные действия касаются не только Саакашвили, но и всех людей, причастных к прорыву границы в воскресенье вечером.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

    Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. По последним данным, Саакашвили приехал во Львов.

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