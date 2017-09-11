В МВД пояснили, почему Саакашвили еще на свободе

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Министерстве внутренних дел объяснили, почему экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого обвиняют в незаконном пересечении украинской границы, до сих пор не задержан.

"Сейчас идут все необходимые следственные действия в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса по согласованию с прокуратурой необходимых судебных постановлений", — рассказал спикер МВД Артем Шевченко в комментарии "ВВС Украина".

По его словам, следственные действия касаются не только Саакашвили, но и всех людей, причастных к прорыву границы в воскресенье вечером.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. По последним данным, Саакашвили приехал во Львов.