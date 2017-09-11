Саакашвили проведет митинги против власти в Киеве - Солонтай

РИА Новости Укриана — радиостанция "Голос Столицы"

Михаил Саакашвили накануне прорвался через украинскую границу и поехал на ужин к мэру Львова. Эту акцию он анонсировал заранее. В пресс-службе МВД заявили, что во время инцидента с прорывом 11 бойцов Нацполиции и пять работников Госпогранслужбы получили травмы. Также в ведомстве сообщили, что сведения по факту прорыва границы внесены в единый реестр досудебных расследований: как известно, после нескольких неудачных попыток опальный политик смог пересечь границу только в Шегинях, после чего, поддерживаемый сторонниками, он отправился во Львов.

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Возможные политические последствия прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

Александр Солонтай / Facebook Александр Солонтай

(текст публикуется на языке оригинала)

Це була випадковість, те що Саакашвілі все ж таки потрапив на територію України? Ви що тут вбачаєте?

— Я не бачу тут гри, тому що ті хто кажуть, що це гра, мали б тоді сказати, що правоохоронці і прикордонники мали перейти що, до стрілянини? Тобто вбити або поранити частину людей, тобто спровокувати збройний конфлікт прямо на кордоні? Це був би тоді скандал світового рівня. Тому, власне, щоб не перетворювати це у відповідний скандал, вони дали вказівку не стріляти, і тому власне реальність стала реальністю, зокрема вони змогли прорватися.

Чим це все закінчиться? Для кого наслідки будуть гіршими?

— Насправді, зараз, станом на сьогодні, прихильникам Саакашвілі за допомогою влади вдалося повернутися в українську топову політику. Якщо говорити про ситуацію до моменту забрання паспорту, то можна було чітко бачити, що рейтинг Саакашвілі і його політичної сили близився фактично не просто до непрохідного, а до нуля. У нього було стрімке падіння і абсолютно була відсутня підтримка, хоча перед цим рік у Саакашвілі була велика, широка підтримка. Зараз фактично, завдяки цій всій історії, він повернувся в топову українську політику і це сталося фактично завдяки тому, що він прийняв рішуче рішення повертатися в Україну, а перед цим влада прийняла рішення забрати у нього паспорт. І тут виникає питання, чи влада розуміла, яку помилку вона робить, чи вона зробила її свідомо? Цього ми не можемо дізнатися, тому що це лише питання особистих взаємостосунків між Петром Порошенком і Саакашвілі.

Після цієї вдалої спроби прориву крізь кордон, Саакашвілі може стати точкою об'єднання всіх опозиційних сил?

— Власне, він тепер і став такою точкою. Він був такою точкою перший раз, коли з подачі Банкової, з подачі Порошенко, Саакашвілі очолив коаліцію по заміні прем'єра, і тоді він був тараном, який таранив безпосередньо Арсенія Яценюка, що призвело до заміни на прем'єра Володимира Гройсмана, після цього у Саакашвілі було два варіанти: залишатися у команді Порошенко, або створювати власну політичну силу. І тоді він обрав шлях залишатися у команді Порошенко, він залишився далі губернатором Одеської області, з посади і на чолі з якої він власне таранив Яценюка, і пішов його рейтинг на спад. Тепер ситуація повторилася. За великим рахунком, він став тараном вже проти самого Порошенко, і навколо нього об'єднуються всі ті, хто хотів би власне знесення Порошенка з посади президента. Але ця коаліція неоднорідна. По-перше, хоча б через те, що всі розуміють в цій коаліції, що сам Саакашвілі не може бути президентом, тому що немає достатнього часу проживання на території України, і тому кожен бачить себе. І тут наскільки така коаліція може бути тривалою — велике питання, адже одночасно в коаліції Анатолія Гриценка, одночасно в коаліції Юлія Тимошенко, одночасно в коаліції Андрій Садовий, тобто потенційні кандидати в президенти, де кожен бачить сам себе кандидатом.

А все ж таки хто з олігархів може підтримати цю коаліцію?

— Треба проаналізувати інформаційний простір. Вчора хто як транслював, було враження, наприклад, що канал "1+1" дуже сильно показує і транслює все, що відбувається, і демонструє це на всю Україну, відповідно це Ігор Коломойський. Це саме треба перевірити по всім іншим олігархам. У нас за кожним телеканалом стоїть конкретний олігарх і можна по його інформаційному висвітленню, в реципієнті, досить чітко і детально встановити, чи є приязнь і симпатія, чи ні. Але це не означає, що олігарх стоїть безпосередньо за подією. Це означає, що олігарх завжди використовує подію для тиску і для своїх домовленостей, а потім може на іншому етапі повести себе інакше.

Якою буде міжнародна реакція?

— В принципі, ця справа відбувалася вчора, а вчора був день, насичений іншими міжнародними подіями. Зокрема, Росія бомбила пароми з цивільними особами в Сирії, через військову авіацію. В США відбуваються катастрофічні ситуації у Флориді, пов'язані з відключенням мільйонів людей від світла, через стихійне лихо.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Саакашвили

Але тим не менше, там були представники закордонних ЗМІ.

— Так, але ця подія на фоні цих подій інших, вона тоне. Тому якогось серйозного світового резонансу не буде. Це буде виключно у сфері політичної еліти.

З точки зору політичної тактики або стратегії, що далі б мала зараз робити влада?

— Обидва сценарії були б правильними: як жорсткий сценарій, так і сценарій повного ігнору. Самий неправильний для влади сценарій, це той, який вони власне робила перед тим: вони то реагувала, то не реагувала. Таким чином, вони фактично самі для себе створюють проблему, розкручуючи його, але все це за умови того, що влада не хоче бачити Саакашвілі в топовій політиці. А от те, що сталося протягом останніх кількох місяців, виявило наступну думку про те, що не може влада бути настільки дурню, що вона не розуміє, що повертає Саакашвілі в топову політику своєю діяльністю і перерозподіляє таким чином електоральні поля. А це викликає підозру, яку ви говорили, про конспірологічну теорію.

Проти депутатів будуть відкривати якісь кримінальні провадження за посягання на кордон?

— Насправді, це важко зробити, бо якщо подивитися на відео прориву кордону, то чітко видно, що це не вони проривають кордон, а вони просто проходять потім через прорваний кордон. І організаторами в принципі цього прориву вони навряд чи є. І організаторами був штаб відповідний Саакашвілі всі, а вони просто використовували поточну політичну ситуацію і надавали йому психологічну, політичну, юридичну підтримку. Тому я думаю, що ні, тому що це було притягнуто за вуха.

Що далі буде робити Саакашвілі?

— Звичайно, що піде до Києва і буде намагатися в Києві організовувати мітинги проти влади.

Эксперты и политики разделились во мнении об ответственности Саакашвили за то, что он пересек украинскую границу. Некоторые считают, что желания власти будет достаточно, чтобы предъявить изменение государственного строя. Другие не уверенны, что он будет привлечен к уголовной ответственности. Также бытует мнение, что репутационные потери из-за лишения Саакашвили украинского гражданства понесут власти и страна в целом.