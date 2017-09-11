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    Кремль о ситуации с Саакашвили в Украине: клоунада

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (424)

    (обновлено: )936141
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Саакашвили относится к темам курьезных вопросов и ближе к категории политической клоунады.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Происходящее в Украине с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили относится к категории курьезных вопросов и является политической клоунадой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Знаете, на повестке дня Кремля очень много серьезных вопросов, за которыми надо следить. Вот чем мы и занимаемся. Не думаю, что этот вопрос (о Саакашвили) относится к категории серьезных. Скорее, это тема курьезных вопросов и относящихся ближе к категории политической клоунады", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за делом Саакашвили, за его перемещением через границу.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

    По последним данным, Саакашвили приехал во Львов, где намерен провести ряд встреч с политиками и уже дал пресс-конференцию. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.

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