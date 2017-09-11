Кремль о ситуации с Саакашвили в Украине: клоунада

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Происходящее в Украине с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили относится к категории курьезных вопросов и является политической клоунадой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Знаете, на повестке дня Кремля очень много серьезных вопросов, за которыми надо следить. Вот чем мы и занимаемся. Не думаю, что этот вопрос (о Саакашвили) относится к категории серьезных. Скорее, это тема курьезных вопросов и относящихся ближе к категории политической клоунады", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за делом Саакашвили, за его перемещением через границу.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

По последним данным, Саакашвили приехал во Львов, где намерен провести ряд встреч с политиками и уже дал пресс-конференцию. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности, действиям органов власти будет дана оценка.