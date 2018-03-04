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    Политика

    Новый глава КСУ согласен закрепить стремление в НАТО в Конституции Украины

    (обновлено: )4301
    Станислав Шевчук считает, что "Конституция должна быть стабильной и защищенной от постоянных изменений", при этом согласен на новые корректировки основного закона.
    Конституция Украины в дыму
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Новоизбранный глава Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что поддерживает предложение президента Петра Порошенко зафиксировать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО.

    "Да, я это поддерживаю, это очень важно. Это сделает путь наших европейских изменений, преобразований необратимым", — сказал Шевчук в интервью Радио Свобода.

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    "Политики меняются у власти и парламенты меняются, но Конституция должна быть стабильной и защищенной от постоянных изменений. Когда новый созыв парламента приходит, депутаты должны помнить, что мы делаем и что мы еще сделаем для того, чтобы Украина стала ближе к Европе и стала частью европейских и, возможно, евроатлантических структур", — отметил Шевчук.

    Ранее Петр Порошенко обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой держать двери открытыми для Украины: "Держите двери открытыми для Украины – будь то ЕС, или НАТО", — заявил  президент на Мюнхенской конференции.

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