В Кабмине раскрыли детали программы сотрудничества Украины с НАТО

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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Одобренная правительством Украины годовая программа сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год предусматривает проведение 444 мероприятий при участии 58 министерств и ведомств, сообщила в среду пресс-служба Кабмина страны.

Ранее в среду Кабмин Украины одобрил годовую национальную программу сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год, документ будет передан на утверждение президенту страны.

"Годовая национальная программа является главным программным документом, который направляет и регулирует весь комплекс вопросов сотрудничества с НАТО. Программа на 2018 год содержит 444 мероприятия с участием 58 министерств и ведомств, не считая местные органы власти и другие институты и организации", — говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства.

По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, "ежегодное увеличение количества мероприятий сотрудничества свидетельствует, в частности, о положительном алгоритме активизации сотрудничества, расширении сфер взаимодействия".

Также сообщается, что программа сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год содержала 375 мероприятий, из которых выполнены 307 или 81,9%. При этом 49 мероприятий продолжают выполняться, а 19 мероприятий не выполнены по объективным причинам. По данным правительства, наличие невыполненных мероприятий объясняется прежде всего отменой или переносом срока их выполнения на 2018 год по инициативе организаторов, а также переориентацией первоочередных потребностей в связи военной операцией украинских силовиков в Донбассе.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.