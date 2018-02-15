НАТО не видит неминуемой угрозы со стороны РФ - генсек

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. НАТО не видит неминуемой угрозы со стороны России по отношению к своим союзникам, сообщил в интервью газете РБК генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не находимся на грани войны с Россией и не видим никакой неминуемой угрозы по отношению к кому-либо из союзников НАТО. Однако мы видим, что отношения между Россией и НАТО ухудшились", — сказал он.

Как отметил Столтенберг, НАТО добивается конструктивных отношений с Россией. По его словам, и Россия, и союзники по НАТО выиграют, если удастся снизить напряжение и улучшить отношения.

Столтенберг сообщил, что НАТО не станет принимать зеркальные меры в ответ на размещение Россией "Искандеров" в Калининградской области.

"Мы не будет принимать в ответ на действия России зеркальные меры — то есть танками на танки, ракетой на ракету или самолетом на самолет. Но мы точно позаботимся о том, чтобы располагать возможностями эффективного сдерживания и самообороны, цель которых — в первую очередь не провоцировать конфликты, а предотвращать их. Присутствие НАТО в Балтийском регионе как раз и нацелено на то, чтобы не допустить конфликта там и убедиться, что не будет недоразумений, просчетов и вакуума, который может создать искушение заполнить его", — сказал он.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады.