Генсек НАТО назвал условия рассмотрения заявки Украины на членство

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Вопрос членства Украины в НАТО будет решаться на основании прогресса в проведении реформ в стране, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Выступая перед журналистами, Столтенберг напомнил, что НАТО "оказывает решительную политическую и практическую поддержку Украине" и "продолжит укреплять партнерство" с Киевом.

"Я приветствую тот факт, что Украина ясно заявила, что они концентрируются на реформах. Вопрос членства будет рассматриваться, основываясь на прогрессе в проведении реформ, которого добивается Украина", — заявил Столтенберг.

Члены СНБО Украины ранее обсудили и поддержали законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен привести украинскую законодательную базу в соответствие со стандартами НАТО. По данным СНБО, законопроект разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что законопроект для реформирования сектора нацбезопасности ставит перед собой задачу обеспечить членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

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