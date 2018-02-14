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    Генсек НАТО назвал условия рассмотрения заявки Украины на членство

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (317)

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    Выступая перед журналистами, Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО "оказывает решительную политическую и практическую поддержку Украине" и "продолжит укреплять партнерство" с Киевом.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Вопрос членства Украины в НАТО будет решаться на основании прогресса в проведении реформ в стране, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Флаги НАТО и Украины
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    Выступая перед журналистами, Столтенберг напомнил, что НАТО "оказывает решительную политическую и практическую поддержку Украине" и "продолжит укреплять партнерство" с Киевом.

    "Я приветствую тот факт, что Украина ясно заявила, что они концентрируются на реформах. Вопрос членства будет рассматриваться, основываясь на прогрессе в проведении реформ, которого добивается Украина", — заявил Столтенберг.

    Члены СНБО Украины ранее обсудили и поддержали законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен привести украинскую законодательную базу в соответствие со стандартами НАТО. По данным СНБО, законопроект разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что законопроект для реформирования сектора нацбезопасности ставит перед собой задачу обеспечить членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

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