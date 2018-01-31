наверх
31.01.201818:08
Курсы валют НБУ
  • USD28.01- 0.24
  • EUR34.79- 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    Столтенберг отнес "назойливую Россию" к главным мировым угрозам

    (обновлено: )13912
    Кроме России, которая "нарушает международные границы", генеральный секретарь НАТО причислил к основным угрозам безопасности в мире нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ядерную программу КНДР.
    Визит в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 31 янв – РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг причислил Россию к основным угрозам безопасности в мире, пишет издание "Политика".

    "Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой ситуацией в области безопасности за последние 25 лет", — заявил генсек.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Волошин: вступление в ЕС и НАТО нам светит не ранее Судного дня

    К основным угрозам, помимо "назойливой России", которая, по его словам, "нарушает международные границы", он причислил нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ядерную программу КНДР. 

    Столтенберг также отметил, что мировой безопасности угрожают терроризм и кибератаки.

    Накануне два корабля Альянса — эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат Gaziantep вошли в акваторию Черного моря. Госдумы Дмитрий Белик заявил, что командование НАТО продолжает политику поддержания напряженности в отношениях с Россией в черноморском регионе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Толстов. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Бульвар Дружбы народов и одноименная станция метро в Киеве
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Украина клянчит новый транш у МВФ