Столтенберг отнес "назойливую Россию" к главным мировым угрозам

КИЕВ, 31 янв – РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг причислил Россию к основным угрозам безопасности в мире, пишет издание "Политика".

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой ситуацией в области безопасности за последние 25 лет", — заявил генсек.

К основным угрозам, помимо "назойливой России", которая, по его словам, "нарушает международные границы", он причислил нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ядерную программу КНДР.

Столтенберг также отметил, что мировой безопасности угрожают терроризм и кибератаки.

Накануне два корабля Альянса — эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат Gaziantep вошли в акваторию Черного моря. Госдумы Дмитрий Белик заявил, что командование НАТО продолжает политику поддержания напряженности в отношениях с Россией в черноморском регионе.